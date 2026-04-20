Más de cien expositores consolidan a Capesmer como cita de referencia nacional

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Con más de cien expositores de todo el país confirmados -incluso internacionales- y el propósito de al menos igualar los 10.000 visitantes del año pasado, la Feria de Caza, Pesca, Micología y Productos Típicos de las Merindades (Capesmer) afronta su cuarta edición como cita consolidada de referencia nacional, que volverá a convertir a Villarcayo, los días 9 y 10 de mayo, en el epicentro del sector cinegético, piscícola y medioambiental. Refrendará así el meteórico crecimiento, tanto en volumen de público como en presencia de profesionales y empresas, de un joven evento nacido en 2023 a partir de un proceso de participación ciudadana promovido por el Ayuntamiento del municipio burgalés.

El presidente de la Diputación, Borja Suárez, destacaba en la presentación de la iniciativa que se trata de una propuesta que refleja de forma acertada el peso de un sector "estratégico" para el conjunto de la provincia. En este sentido, subrayó que Burgos concentra en torno al 20% de las licencias de caza y pesca de Castilla y León, ámbito que, indicó, "genera mucha riqueza, mucho empleo y atrae permanentemente a gente de fuera".

A juicio de Suárez, la actividad cinegética y piscícola, apuntó, no solo tiene un positivo impacto económico directo, "sino que también contribuye al equilibrio medioambiental y a la gestión del territorio". Como muestra, aportaba cifras que esbozan la dimensión del sector en la provincia, tales como los 824 cotos de caza existentes, que abarcan más de 1,3 millones de hectáreas, o los 86.000 conejos, 7.500 corzos y 7.500 jabalíes cazados entre 2024 y 2025. "Estos espacios también fijan población en el medio rural y ayudan a controlar especies cuya sobrepoblación provoca daños tanto en la agricultura como en la seguridad vial", apuntó.

De vuelta a la feria Capesmer, Suárez, detalló que el apoyo económico de la Diputación se traduce en los 30.000 euros destinados a través de Sodebur, "pero es lo de menos", pues, apuntaba, "lo más importante es que nos involucramos también en ese objetivo de poner en valor la caza, la pesca, la micología, recursos endógenos de la provincia, poner en valor el territorio rural, el turismo, Las Merindades y Villarcayo".

Lo cierto es que, desde su primera edición en 2023, que "ya resultó todo un éxito", Capesmer ha ampliado su alcance hasta atraer visitantes de todas las comunidades autónomas e incluso del extranjero, con presencia de expositores procedentes de Francia y Portugal. Para el alcalde de la localidad, Adrián Serna, este crecimiento responde a "una apuesta clara por la innovación dentro de un sector tradicional", así como a la implicación del tejido social desde sus inicios.

La organización reconoce que, dada la buena acogida, las solicitudes de participación crecen cada año, hasta el punto de que ya se plantean fórmulas para ampliar el espacio disponible o reorganizarlo en futuras ediciones.

El promotor y coordinador de Capesmer, Álvaro Gómez, incidió en que el objetivo es seguir diferenciándose de otras citas similares (de las que es buen conocedor, de ahí que apostara por el proyecto que logró el máximo apoyo de los vecinos en la consulta efectuada por el Ayuntamiento para incorporar nuevas actividades al calendario villarcayés) mediante la diversificación de contenidos.

Entre las novedades destacan espacios temáticos como una sala dedicada a la evolución de la caza —con un recorrido por el pasado, presente y futuro de la actividad—, así como nuevas experiencias tecnológicas, como el tiro al plato con láser, exhibiciones y actividades interactivas "pensadas para todos los públicos".

La programación incluye también demostraciones con perros, exhibiciones de caza menor, actividades relacionadas con la pesca, como la elaboración de moscas en directo, zonas infantiles y propuestas lúdicas que buscan abrir la feria a familias y visitantes sin experiencia previa en el sector. A ello se suman charlas, exposiciones y actividades divulgativas que refuerzan su carácter didáctico.

Uno de los aspectos concretos que Gómez subraya como diferencial es la creciente presencia de la mujer vinculada al ámbito cinegético, con iniciativas específicas que ya han servido de referencia para otros eventos similares en España. Capesmer fue pionera en este sentido al incorporar un espacio propio para mujeres cazadoras y pescadoras, lo que en su momento facilitó la creación de redes y, en consecuencia, la visibilización del colectivo.

Programa

En concreto, a lo largo de la jornada del sábado 9 de mayo, que incluye la inauguración oficial a las 12 horas a cargo de Tomás Elvira, veterinario de reconocido prestigio, y Michel Coya, cazador especialista en armas y munición de caza mayor, habrá una degustación gastronómica a las 12.30 horas, a cargo de la Escuela de Hostelería de Villarcayo con productos de Saborea Las Merindades. Además, a las 13 horas tendrá lugar la actuación musical con el concierto en directo del cantante y compositor Nando Agüeros, dentro de su gira 20 aniversario '¡Vientos del Norte!'. Por la tarde, a las 16 horas, se celebrará la exhibición de perros de muestra en sus diferentes modalidades a cargo de Mónica Ojeda Martínez, campeona de España de caza de becada en 2025.

El domingo 10 de mayo la actividad comenzará a las 10 horas con la exhibición de perros de rastro con jabalí a cargo de Ricardo Díez y Óscar Fuentes. A las 13 horas tendrá lugar la cata de vinos de las denominaciones de origen Ribera del Duero y Arlanza, abierta al público y organizada por Burgos Alimenta. A continuación, a las 14 horas, se celebrarán los sorteos y la entrega de premios.