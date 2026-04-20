Ya huele a fiestas del Parral y San Pedro. Salen a concurso los puestos de los mercados de las fiestas

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

En la Comisión de Desarrollo Económico ya han empezado a tramitarse algunos de los mercados habituales en las próximas fiestas. El Día del Libro, el próximo 23 de abril, las librerías celebrarán su efeméride en la Plaza Mayor.

Se ha dado cuenta también del contenido de la 27ª Feria del Mimbre, el Barro y el Cuero, en la plaza de San Agustín, donde se dispondrán 24 casetas. Se celebrará del 4 al 7 de junio, con horario de mañana de 11:00 a 14:00 horas y de tarde de 18:00 a 22:00 horas, excepto el domingo, que cerrará una hora antes.

Se inicia también el proceso de adjudicación del Mercadillo del Curpillos. Habrá un total de 103 puestos de venta tradicional, con dimensiones de cinco por 2,5 metros, a los que se añaden cinco puestos de helados. Ya se pueden presentar solicitudes hasta el 8 de mayo. El 1 de junio se realizará el sorteo.

También se ha iniciado el procedimiento para el Mercado con Alma, que se estrenó el año pasado en las fiestas de San Pedro y San Pablo. Discurría desde el Arco de Santa María hasta el Paseo de la Isla. Este año contará con 24 casetas: 18 para artesanos (previa presentación de certificado profesional), tres para complementos, una para libros y dos para el apartado textil, étnico o similar. El sorteo se llevará a cabo el 29 de abril.