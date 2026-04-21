Los ecoexploradores limpian la sierra de Atapuerca

Más de una treintena de exoexploradores han superado tres pruebas mientras retiraban residuos del entorno de los yacimientos de Atapuerca.

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Hubo un tiempo en el que el rastreo de la basuraleza en el entorno de los yacimientos de Atapuerca eran una prioridad. Hoy la conciencia y el mantenimiento y cuidado del entorno reducen ese impacto. Entonces, en 2003, se puso en marcha la jornada Limpiemos la Sierra en colaboración con Fundación Aspanias. Este 2026 se ha vuelto a repetir una cita que ahora es más un encuentro que une diversidad, medio ambiente y colaboración. «Hace años recogíamos kilos y kilos de porquería, ahora queremos que sean prospectores de la sierra que lo que encuentren lo clasifiquen, digan de donde proviene porque queda muy poco por recoger, se ha visto que estas acciones como la nuestra han transformado a la gente, ahora son más civilizados», explica el vicepresidente de la Fundación Atapuerca, Eudald Carbonell.

Desde hace 23 años la cita se mantiene inalterable. Solo dejó de rastrearse la sierra para retirar la basuraleza en el año de la pandemia. Este año han sido 37 los participantes entre alumnos y docentes de Bachillerato Internacional del I.E.S. Cardenal López de Mendoza de Burgos y del Centro de Educación Especial Puentesaúco de Aspanias. Han recibido el nombramiento de ecoexploradores y han tenido que superar tres pruebas diferentes.

La primera, 'Limpieza inteligente', ha consistido no solo en recoger residuos, sino también en clasificarlos correctamente en diferentes bolsas para fomentar el reciclaje responsable. La segunda, 'Detectives de la naturaleza', ha invitado a los participantes a observar su entorno, buscando y registrando mediante fotografías o dibujos distintas plantas, insectos y otros elementos naturales presentes en el recorrido. Por último, en la misión 'Guardianes del entorno', los grupos debían identificar un espacio bien conservado y otro que necesitara más cuidados, promoviendo así la reflexión sobre la importancia de proteger y preservar el entorno natural.

Un trabajo que han desarrollado en equipo. Convirtiéndose no sólo en un ejemplo de difusión del cuidado del medio ambiente sino, también, en un ejemplo de convivencia. «Es un ejemplo de verdadera integración con la diversidad y con el medio ambiente», sostuvo Carbonell. «Esta actividad y sobre todo mostrar a los alumnos que no solamente el estudio se queda en las aulas, sino que con esta actividad mezclamos varias cosas, como la integración, el medio ambiente, el estudio de la historia», aseguraban desde el Cardenal López de Mendoza.

Diego es uno de las ecoexploradores. Una actividad que le gusta porque es vecino de Ibeas. «Estoy feliz de venir a limpiar el monte porque aquí me he encontrado de todo, cosas que no debían estar». Entre los siete participantes de Bachillerato Internacional reconocen que «nos abre a un montón de gente, poder socializar con todo tipo de personas, con personalidades distintas y nos da esa capacidad de mezclar la actividad con el servicio, que es algo que promueve sobre todo el Bachillerato Internacional».

Durante la jornada, el alumnado, acompañado por profesorado de ambos centros y por miembros del equipo de la Fundación Atapuerca, inició la actividad con la recogida de residuos en los senderos botánicos del entorno de la sierra. Posteriormente, compartieron un almuerzo en el CAYAC, por cortesía de Ausolan, empresa colaboradora de la Fundación Atapuerca, y participaron en una sesión conjunta de reflexión. Como cierre, cada estudiante dejó un mensaje en el “Árbol del futuro de la Sierra”, creado específicamente para esta iniciativa.

La Fundación Aspanias y la Fundación Atapuerca colaboran desde el año 2003, cuando, con motivo de la declaración del Año Europeo de las Personas con Discapacidad por parte de la Unión Europea, nació la iniciativa “Limpiemos la Sierra”. Aquel año, Aspanias impulsó numerosas actividades vinculadas a los yacimientos de la sierra de Atapuerca con el objetivo de promover el conocimiento del patrimonio arqueológico y medioambiental entre las personas con discapacidad intelectual, al mismo tiempo que se fomentaban acciones de visibilización social.