Carnero aclara que Valladolid podría ceder hasta dos autobuses de la flota de Auvasa a la ciudad de Burgos

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El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, aclaró que podrían ceder hasta dos autobuses de la flota de Auvasa a la ciudad de Burgos, siempre y cuando “no se altere la realidad y el servicio propio”, con el fin de colaborar tras incendio de las cocheras municipales que calcinó 39 vehículos, la mitad de su flota.

“Estamos colaborando con la ciudad de Burgos y vamos a seguir colaborando, como no puede ser de otra manera, y desde aquí acompañarles en un hecho tan dramático que afecta a una ciudad hermana como es Burgos”, afirmó Carnero durante una rueda de prensa para informar sobre la situación de la Zona de Bajas Emisiones.