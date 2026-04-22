Carnero aclara que Valladolid podría ceder hasta dos autobuses de la flota de Auvasa a la ciudad de Burgos
El alcalde señala que esta colaboración se realizará siempre y cuando “no se altere la realidad y el servicio propio”
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, aclaró que podrían ceder hasta dos autobuses de la flota de Auvasa a la ciudad de Burgos, siempre y cuando “no se altere la realidad y el servicio propio”, con el fin de colaborar tras incendio de las cocheras municipales que calcinó 39 vehículos, la mitad de su flota.
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“Estamos colaborando con la ciudad de Burgos y vamos a seguir colaborando, como no puede ser de otra manera, y desde aquí acompañarles en un hecho tan dramático que afecta a una ciudad hermana como es Burgos”, afirmó Carnero durante una rueda de prensa para informar sobre la situación de la Zona de Bajas Emisiones.