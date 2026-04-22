El PSOE pide crear un grupo de trabajo para afrontar la crisis del transporte en Burgos

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Burgos plantea la creación urgente de un grupo de trabajo con todos los partidos políticos y responsables técnicos para gestionar la crisis del transporte urbano tras el incendio de las cocheras de autobuses, que han puesto en jaque el servicio con apenas 31 vehículos en circulación.

La concejala Virginia Escudero defiende que este órgano debe constituirse de forma inmediata para coordinar la toma de decisiones, analizar la situación en tiempo real y consensuar medidas eficaces que permitan recuperar cuanto antes la normalidad en la movilidad de la ciudad.

Desde su punto de vista, la gravedad de la situación exige una respuesta conjunta y organizada y considera que, además de los grupos políticos, deberían estar los técnicos municipales y los responsables del servicio.

Este grupo permitiría evaluar las alternativas disponibles y acordar medidas a corto y medio plazo, evitando decisiones descoordinadas en un momento crítico para el transporte urbano. "La prioridad ahora debe ser actuar con rapidez, pero también con coordinación", ha insistido la edil socialista, que considera imprescindible compartir la información y trabajar con criterios comunes.

Desde el PSOE se mantienen en la posición trasladada este martes por su portavoz, Josué Temiño, de "remar en la misma dirección" y de trasladar un mensaje de "responsabilidad, serenidad y compromiso con la ciudad de Burgos".