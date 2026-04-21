La pérdida económica por los 39 autobuses quemados se estima en más de 23 millones

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

"Este 21 de abril nos ha sobrevenido un problema de ciudad, para un servicio público esencial y que compromete económicamente el desarrollo de Burgos". Con estas palabras, la alcaldesa, Cristina Ayala, ha puesto en contexto la dimensión de las dificultades a solucionar tras el incendio en las cocheras municipales con 39 autobuses calcinados.

La pérdida económica por la catástrofe sucedida en la madrugada de este martes está todavía por calcular, pero será millonaria. Ayala indicaba que el coste de un autobús nuevo alcanza los 600.000 euros y, por tanto, si se multiplica esa cantidad por 39, sale la desorbitada cifra de 23,4 millones de euros, a la que tendrá que hacer frente la ciudad si quiere reponer los vehículos que fueron pasto de las llamas.

Es cierto que entran en juego muchos factores, como la antigüedad de cada coche afectado; 1 de ellos es de los adquiridos en la última hornada, fueron presentados el pasado enero, así como si eran de renting (21 de los afectados) o bien propiedad municipal (un total de 18). Otro dato de interés es que 17 de los perdidos son articulados (de 18 metros de largo) y 18 son compactos (de 12 metros). La antigüedad media de los autobuses municipales de Burgos está en ocho años.

Por tanto, como indicó Ayala, son numerosas las gestiones por realizar con los seguros en función de la propiedad y de la duración de los contratos vigentes. En este momento, el Ayuntamiento de Burgos mantenía dos renting, uno firmado en 2014 con diez autobuses y otro de 2017, con un total de 20 vehículos. Pero es que, además de autobuses, se han perdido las cocheras y el taller por el impacto del "fuego voraz" con llamas de hasta 6 metros de altura, como indicaba el jefe de los bomberos, Miguel Ángel Extremo.

"Probablemente tengamos que tirar esas naves, no creo que puedan salvarse porque una parte de la cubierta ya se ha caído", explicaba Ayala, a primera hora de la mañana, no sin antes destacar que lo más importante es que "no hay desgracias personales". En este punto, quiso agradecer la actitud "heroica" de Goyo, conductor del servicio, que estaba en el turno de noche y que pudo salvar dos autobuses al sacarlos al exterior. "Su pronóstico es leve, pero ha puesto en riesgo su vida", destacó.

La prioridad del Ayuntamiento de Burgos para los próximos días es conseguir autobuses para que se puedan incorporar e ir mejorando el servicio, gravemente afectado en estas primeras horas después del siniestro. Pero sobre la mesa está qué hacer con estas dependencias de la carretera de Poza que llevaban años obsoletas y fuera del planeamiento urbanístico. Esta parcela estaba llamada a convertirse en una zona residencial y, por ello, se lleva hablando desde hace años del traslado de las cocheras.

Ayala explicó que este mandato se ha centrado en promover una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para llevar las cocheras y los talleres a una parcela en el polígono de Villalonquéjar, en la calle López Bravo, pero apenas hay más avances sobre este proyecto.

Esta cuestión ha sido durante este mandato objeto de crítica constante por parte de los grupos de la oposición, en especial por parte del Partido Socialista. En este punto, hay que recordar que durante el pasado mandato, con Daniel de la Rosa al frente del Ayuntamiento de Burgos, la idea era trasladar este equipamiento a la zona donde el actual equipo de Gobierno proyecta Expo Burgos.

En estos primeros momentos, tras el suceso, no se contempla rehabilitar el espacio de la carretera Poza, aunque todavía está por valorarse la afectación sobre el conjunto de las instalaciones municipales.