De diario de hospital al escenario: Así es 'Miscelánea', la propuesta teatral que da voz al silencio de la salud mental

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Lo que comenzó como «un refugio de papel en la soledad de una habitación de hospital» ahora se ha transformado en una propuesta de teatro- documento que busca «sacudir conciencias» y «dar voz a la salud mental y especialmente en el ámbito infanto- juvenil».

Así describe la artista burgalesa Estrella R. ‘Miscelánea’, la pieza que este jueves 23 de abril estrena en el Teatro Principal a las 20.30 horas. Estrella no buscaba crear esta obra cuando empezó escribir un diario a modo de cuaderno de bitácora para «sobrevivir» a los casi tres meses que su hija estuvo ingresada. Esos textos fueron el germen de ‘Miscelánea’, una pieza artística que es, ante todo, «un ejercicio de honestidad brutal y un canto a la esperanza y a la vida».

La propuesta hace una «inmersión directa y salvaje» en problemáticas actuales de salud mental como los Trastornos de la Conducta Alimentaria, las adicciones, los trastornos psicóticos, la ansiedad o la depresión y «el impacto emocional que tiene no solo en los propios paciente sino en sus familias», apunta Estrella.

‘Miscelánea’ también pone el foco en la situación de la Sanidad pública, denunciando «la falta de recursos en salud mental», pero subrayando, sobre todo, «la calidad humana y la vocación de los profesionales de la red pública». A pesar de las carencias del sistema, la obra se erige como «un homenaje» y a la luz que supuso, tras casi tres meses de ingreso y seis meses de espera recibir un diagnóstico claro para lo que estaba padeciendo su hija, «el Síndrome 22q11».

Antes de ese nombre llegara los médicos señalaba que «lo que le pasaba a mi hija era una miscelánea de patologías clínicas» y de ahí «nació el título de esta obra» que acabaría por tomar forma en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo.

Y es que la transformación de este material íntimo en arte escénico fue «fruto de la complicidad». En el verano de 2024, durante la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, Estrella compartió sus cuadernos con «dos viejos amigos», Juan Carlos Fernández y Mamen Campo, miembros de la compañía Ruido Cantabria, quienes se encargaron de «crear una dramaturgia».

Un año después, lo que eran unas notas de desahogo se convirtieron en una propuesta artística que se estrenó un año después en la misma feria en la que nació y donde, «a pesar de que no teníamos expectativas, cosechó un éxito rotundo». Se realizaron diversos pases con 90 espectadores y «tuvo una gran acogida entre profesionales del sector», recuerda Estrella.

‘Miscelánea’ llega ahora al Teatro Principal y la artista recuerda que «la propuesta no termina cuando cae el telón porque a la pieza de teatro-documento le sigue un encuentro-coloquio con el público». Es en este «espacio de palabra compartida» se quiere «dar voz a los asistentes». Es una «invitación a verbalizar lo que nos pasa, a reconocer a las instituciones y a los profesionales» y a entender que, «incluso en la miscelánea de las patologías más duras, siempre hay un espacio para la apología a la vida».