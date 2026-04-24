Niño a la propuesta de convenio de los Hosteleros. «En su día se planteó y no lo vieron tan claro»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Turismo, Carlos Niño, asegura que «se está estudiando otra vez» la petición de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos de gestionar los espacios gastronómicos de las fiestas de San Pedro y San Pablo vía convenio para blindar la participación de los negocios de la ciudad. Asegura que es algo que ya se les planteó desde el Consistorio. «Nosotros, en su día, ofrecimos este convenio, hablamos de la posibilidad de que fuera así, pero ellos inicialmente lo vieron un poco difícil que era complicado porque supone no sólo la gestión de espacios sino, también los gastos que conlleva, ahí se lo plantearon pero no lo vieron tan claro».

La Junta Directiva de los Hosteleros expuso, como se trató en una reunión reciente con Niño y el concejal de Festejos, César Barriada, que la licitación abre la gestión a negocios de toda España. Por ello proponen que el convenio puede blindar a los negocios locales y que es una fórmula que también se lleva a cabo en otras ciudades, como Valladolid y Salamanca, y con otros gremios como los libreros con la Feria del Libro y con los floristas, con el Mercado de las Flores.