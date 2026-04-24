Hosteleros piden un convenio para blindar la oferta gastronómica de San Pedro a empresas locales

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Federación Provincial de Hostelería de Burgos reclama al Ayuntamiento de la capital que los espacios gastronómicos de las Fiestas de San Pedro y San Pablo (Feria de Tapas, gastronetas de la Isla o barras de las zonas de los conciertos) se gestionen a través de un convenio entre ambas partes. Tras las acusaciones del año pasado que acabaron en una comisión de investigación donde se reveló el sistema de gestión de estas zonas de ocio, la Concejalía de Festejos optó por plantear una licitación de todos estos espacios para asegurar la publicidad y concurrencia de empresas.

Esta decisión, ratificada por el propio concejal de Festejos, César Barriada, y el de Turismo, Carlos Niño, a preguntas de los hosteleros en una reunión celebrada esta semana, tiene un efecto secundario. «La gestión de los espacios gastronómicos de San Pedro se abre a todos los hosteleros de España», explica el presidente de la federación, Enrique Seco. Sostiene que «creemos que las fiestas son de Burgos y las debe trabajar las empresas de Burgos como sucede en otras ciudades».

Por ello, la Junta Directiva de los hosteleros burgaleses solicita, por unanimidad, la gestión de estos espacios gastronómicos de las fiestas de Burgos vía convenio como, aseguran, se hace en Valladolid o Salamanca. «Sería un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, no tendría ninguna aportación económica, sería una oferta para que los adjudicatarios de esos puestos sean empresas que crean empleo en Burgos y abonan el Impuesto de Actividades Económicas en Burgos».

La Federación expone en un escrito que ha trasladado a los hosteleros de la ciudad, que «el Ayuntamiento alega la imposibilidad de rubricar un convenio al existir ánimo de lucro una vez que las casetas o contenedores cobran por las tapas o los platos». Señalan desde la entidad que esta modalidad del convenio para la organización de ferias no es nueva en el Consistorio burgalés.

Los hosteleros aseguran que «otros convenios si logran la aprobación municipal como el que regula la gestión de la Feria del Libro, donde se venden libros, o el Mercado de las Flores donde se venden flores», remarca Seco. Por ello, consideran que de materializarse la concurrencia abierta, que no puede limitar la ubicación geográfica de los posibles adjudicatarios, se incurriría en «un agravio comparativo hacia el sector de la hostelería claro y constatable» con respecto a otras asociaciones.

Desde la Federación defienden que esta fórmula permitiría priorizar a los hosteleros locales. «Un convenio permite y regula la organización de estos espacios gastronómicos a través de la Federación con el objetivo claro de asegurar que los empresarios de Burgos estén presentes en este tipo de proyectos, como ocurre en multitud de ciudades de España y Castilla y León», sostienen en el comunicado.

FAE

Reivindican su papel en la economía local. Es la cuarta actividad económica en empleo generado, con 5.590 afiliados a la Seguridad Social, y la segunda en contratos firmados, con 7.742. Por eso acordaron proponer al Consistorio «por unanimidad» establecer la regulación de los espacios gastronómicos por convenio «con el objetivo de defender los intereses de los empresarios hosteleros de la ciudad». Una labor en la que cuentan con el apoyo de FAE quienes han trasladado a los empresarios del sector que «el Ayuntamiento, dentro de lo que la normativa permite, ha de apoyar el tejido empresarial burgalés (...) prestando el mismo trato al sector de la hostelería, de enorme relevancia en Burgos, como a otras asociaciones sectoriales o iniciativas locales, y como sucede en otras ciudades del entorno, donde sus ayuntamientos apoyan vía convenio a sus asociaciones empresariales».

En la comunicación que ha trasladado a las empresas federadas, denuncian una falta de diálogo institucional. La reunión celebrada esta semana, en la que los concejales «se comprometieron a estudiarlo», llegó tras infructuosos intentos de reunión. Aseguran que se solicitó un encuentro con la alcaldesa el 26 de enero, para ofrecer la vía de convenio para la gestión de estos espacios de fiestas. No hubo respuesta. Se volvió a solicitar reunión el 27 de febrero. La respuesta se recibió la semana pasada con una reunión con los ediles de Turismo y Fiestas celebrada esta semana.

CAPITAL IBEROAMERICANA DE LA GASTRONOMÍA

Un encuentro donde también se abordó la paralización en la que se encuentra la materialización del sello de Capital Iberoamericana de la Gastronomía. Un reconocimiento que logró la Federación de Hostelería pero que «sin la presencia del Ayuntamiento no tiene desarrollo».

La propuesta pasa por abonar un canon, que se sostendría con el acuerdo anual entre la asociación empresarial y el consistorio al ser una actividad promocional de la ciudad. La ciudad podría incluir el logotipo de la capitalidad en los eventos gastronómicos que desarrollara. Y la Federación podría plantear actividades gastronómicas con el objetivo de atraer a la ciudad a un claro público objetivo: la población latinoamericana residente en Madrid.

«Es un proyecto ilusionante, que puede atraer a un público latino con un potencial económico importante pero todo está parado hasta tener una respuesta del Ayuntamiento, aunque ya se ha pasado la mitad del año», lamenta Seco.