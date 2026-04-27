El PP lleva al Congreso su plan de vivienda joven en el centro de especialidades

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Del pleno del Ayuntamiento al Congreso de los Diputados. El futuro del antiguo centro de especialidades de Burgos será objeto de debate parlamentario este martes para analizar su posible cesión con el objetivo de edificar viviendas sociales para jóvenes menores de 35 años. La iniciativa, planteada por el Partido Popular, conllevaría la creación de entre 40 y 60 pisos en régimen de alquiler, con el precio topado, en un inmueble de 77.000 metros cuadrados que lleva una década en desuso.

La pretensión del PP es que la Tesorería General de la Seguridad Social paralice cualquier procedimiento de subasta o enajenación patrimonial, máxime cuando hasta la fecha «no ha habido ningún comprador interesado». En este sentido, el diputado 'popular' Ángel Ibáñez considera «completamente ilógico» que se subiese el precio en la última convocatoria.

Sobre la cesión, la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Andrea Ballesteros, va más allá al plantear la implicación económica del Gobierno central «si tan interesado está en que los jóvenes puedan acceder a la vivienda con la situación de crisis que hay actualmente». En cualquier caso, ve factible destinar entre 5 y 6 millones de euros a través de partidas plurianuales. Aparte, el proyecto sería «más barato» porque «ya hay una estructura».

Sin plazo temporal ni estimaciones concretas sobre el número de residentes que podrían alojarse en el centro de especialidades, el PP busca capitalizar la crisis de la vivienda tirando de datos. Por ejemplo, al subrayar que tanto la venta se encareció casi un 10% y el alquiler un 16,54% a lo largo del año pasado. Por no hablar, tal y como puntualiza Ibáñez, de que «la edad media de emancipación en España está en torno a los 30 años cuando en el resto de Europa se sitúa en torno a los 26».

De paso, los 'populares' recuerdan el compromiso adquirido en mayo de 2023 por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para ceder «gratuitamente» el centro de especialidades al Ayuntamiento. Cierto es que en aquel momento se planteó la opción de levantar un centro de día para personas mayores, algo que el PSOE sigue defendiendo a día de hoy.

De hecho, el edil socialista Julio César Arnaiz subrayaba este mismo lunes que la propuesta del PP es «legalmente imposible» porque la Tesorería de la Seguridad Social tiene su «propia contabilidad» y «autonomía» para «recaudar lo máximo posible» y «pagar jubilaciones, prestaciones por desempleo, viudedad». Por lo tanto, «no podría ceder sus propiedades a vivienda porque cuando acabara la cesión se convertiría en el mayo arrendador de vivienda de España y no es su función».

Ballesteros, sin embargo, cree que el proyecto sería «totalmente viable». Así lo transmitió durante el pleno de enero el vicealcalde, Juan Manuel Manso, y no le cabe duda de que se podrían realizar los «trámites necesarios» para que la cesión llegue a buen puerto.