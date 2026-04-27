El PSOE propone destinar el suelo municipal a vivienda en alquiler social

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Construir 2.000 viviendas para crear un Parque Municipal residencial en alquiler a precios asequibles en una legislatura es posible. Así lo estima el concejal del PSOE, Julio César Arnáiz, que ha desgranado un plan que permita frenar el incremento constante del mercado libre inmobiliario que convierten un derecho en un lujo o en un pozo bancario a donde va la mitad de los ingresos de una familia.

La receta de Arnaiz tiene tres ingredientes. El primero la disponibilidad de suelo municipal. Asegura que el Ayuntamiento de Burgos es privilegiado en cuanto a la posesión de patrimonio municipal del suelo. «Calculo, porque no existe un inventario que catalogue cada parcela, que tiene 160 millones en patrimonio municipal del suelo». Estima esta cifra en función de lo recibido por los consorcios y el 10% que se aporta en cada promoción de vivienda, solares en los que se puede edificar. «En este tiempo no se ha hecho nada, solo se ha cedido una parcela, en la legislatura del PSOE, a la Junta para edificar 140 viviendas, nada más».

El segundo punto, una vez constatada la existencia de solares, son las fundaciones bancarias. Caja Círculo y Caja Burgos cuentan con un parque de alquiler social de 600 y 790 inmuebles y más de cincuenta años de experiencia en gestión de ese parque. «Es un know how que podemos aprovechar». Asegura que lo que no es necesario es generar titulares que no se materializan en nada. Se refiere el edil socialista al convenio por el que el Ayuntamiento de Burgos establecía un convenio con Caja Círculo para financiar el 20% de una promoción de 56 viviendas. «Estoy en la comisión de urbanismo, en la de servicios sociales y no sabemos dónde está expediente, en política de vivienda si queremos ser serios, tenemos que huir de titulares que responden una oquedad», señaló.

De esta manera, la propuesta de Arnaiz pasa por desarrollar un modelo que «no tensiona ni el presupuesto municipal ni la tesorería». En él el Ayuntamiento cedería a las fundaciones de las cajas el suelo y el impuesto de construcciones ICIO. Una cantidad que Arnaiz calcula que cubre el 33% de la edificación de vivienda. La cantidad restante pude abonarse a través de fondos de inversión social o la banca asociada a las fundaciones que son las que van a promover las viviendas. Un parque que no se podría amortizar ni vender.

Disponer de un parque municipal de vivienda en alquiler con rentas que no superen los 400 euros permitiría por un lado descongesiontar el constante aumento del precio de la vivienda y de los compromisos hipotecarios que tienen que asumir los burgaleses para comprar una o alquilar en precio libre. «La vivienda es cara porque hay que comprarla, en un contexto de longevidad prolongada cada vez habrá menos herederos, porqué tiene que succionar el sistema bancario el 50% del suelo de una pareja... ». Estima que colocando 2.000 viviendas sociales «se podría tener un cambio de paradigma al poder regular la oferta y la demanda, si no se ejecuta hay un monopolio sobre el suelo donde no existe competencia real ni regulación en el mercado de la vivienda», sostiene.

La otra ventaja una vez que el acceso a la vivienda es más asequible y hay parque disponible, es que Burgos se convierte en un punto atractivo, junto con sus beneficios de ciudad industrial, para el asentamiento de nuevas compañías. «La vivienda es un apalanca que puede generar con la industria, podría ser un elemento distintivo porque cuando una empresa busca radicarse en un lugar, se pregunta qué acceso a vivienda van a tener sus empleados, competimos con polos industriales como Madrid, Sevilla, Bilbao y nuestra gran baza podría ser tener un parque de vivienda a precios razonables», expone.

Considera que titulares huecos o propuestas como la cesión del centro de especialidades al Ayuntamiento para construir vivienda joven, realizado por el PP en el Congreso, son «un brindis al sol». Recuerda a los populares que la Tesorería General de la Seguridad Social es un órgano autónomo que financia las prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). «Ellos saben que es legamente imposible porque la Tesoerería no es administración pública tiene su propia contabilidad, su propio patrimonio y su propia autonomía par ano estar sujeto a tensiones de ningún tipo, intenta recaudar lo máximo posible para que el INSS pueda pagar jubilaciones, prestaciones por desempleo, viudedad... No podría ceder sus propiedades a vivienda porque cuando acabara la cesión se convertiría en el mayo arrendador de vivienda de España y no es su función», recuerda. Considera que sí se podría solicitar ese edificio como cesión gratuita para una residencia de mayores, atención a la orfandad o actividades propias del INSS y dentro de sus actividades encomendadas. Por eso cree que esta propuesta «lo único que persigue es generar malestar político y esconder que en Burgos no se hace nada en materia de vivienda», concluyó.