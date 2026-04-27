Burgos entrega el Premio Internacional Aymeric Picaud repasando tres hitos del camino de Santiago

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Burgos acogerá del 22 al 23 de mayo una serie de actividades en torno al Camino de Santiago que persiguen dos cosas: reconocer las figuras de los grandes divulgadores de la ruta Xacobea y fomentar un mayor conocimiento por los hitos de la ruta a Santiago de Compostela a lo largo de la provincia de Burgos.

La Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago Francés, en la que está integrada la centenaria Asociación de Periodistas de Burgos que este año sopla las 110 velas, otorga un reconocimiento a investigadores y divulgadores de la ruta milenaria. Se trata del Premio Internacional Aymeric Picaud que este año celebra su edición XIII en Burgos y premiando a Francisco Singul.

Se trata de uno de los grandes expertos en la ruta y quien ha trabajado por «trasladar la investigación y los datos de su análisis en el Camino Francés al público general», señaló la presidenta de los periodistas burgaleses, Rosalía Santaolalla. Singul es historiador del arte, comisario de exposiciones y jefe del área de Cultura Jacobea de la Sociedad de Xestión do Plan Xacobeo de la Xunta de Galicia. Es autor de varias monografías de materia jacobea y sus artículos han jalonado papers científicos de la materia en diferentes países de Europa y América. El galardonado pertenece al Consejo de Redacción, Sección Estudios Jacobeos, de Compostellanum y es secretario 'Ad limina' de la revista de investigación sobr eel Camino de Santiago y las peregrinaciones de publicación anual de la Xunta de Galicia. Desarrolla líneas de investigación sobre mentalidad y peregrinación, iconografía y cultura.

El galardón se entregará este año en Burgos, una década después de haberse celebrado aquí a Antón Pombo. Cada año se organiza la entrega en una de las ocho provincias que integran la Liga de Asociaciones de Periodistas. Está formada por ocho entidades gremiales de las provincias que atraviesa la ruta francesa hacia la compostela: Aragón, Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia, León, Lugo y Santiago de Compostela.

El galardón, además del reconocimiento, permite entregar un facsímil de la editorial Siloé sobre el 'Codex Calixtinus' que es una compilación de cinco libros sobre diferentes aspectos de la Ruta Jacobea cuyo original se conserva en la Catedral de Santiago de Compostela. El último códice fue realizado por el monje Aymeric Picaud y se considera la primera guía de viajes del mundo occidental. Señala los diferentes hitos de la ruta jacobea, localidades imprescindibles y consejos prácticos para iniciar la ruta en el siglo XII.

En aquellos peregrinos del medievo «la ruta se hacía como un camino apra encontrar a Dios, buscaban una transcendencia en su vida, es un espíritu que los peregrinos de hoy mantienen, igual no saben que están buscando y probablemente sea a sí mismos», señaló en la presentación del evento la portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos, Inmaculada Sierra.

Burgos aprovechará esta reunión de expertos, divulgadores y periodistas para dar a conocer de una manera diferente o promover una revisita de diferentes hitos de la ruta a su paso por Burgos. «El encuentro sirve para dar a cnocer a periositas y representantes de la asociaciones lo elementos clave del camino a su paso por Burgos», remarcó Santaolalla.

Así, el premio se entregará en el Aula Romeros del Hospital de Rey, un espacio de referencia para los peregrinos del medievo. En el encuentro se llevará a cabo una cata de paisajes y vino en torno a la ruta jacobea. Adejás se realizarán sendas visitas guiadas a la Catedral de Burgos, emblema de la ruta a su paso por la capital, y a una de las localidades marcadas desde antiguo por la ruta como es Castrojeriz.

El evento cuenta con la participación de la Fundación Caja Rural Burgos, la Universida de Burgos, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Castrojeriz, la Diputación Provincial de Burgos, el grupo Correa y la editorial Siloé. «La Junta de Castilla y León sigue apoyando el Camino de Santiago promocionandolo de forma concjunta y transversal al ser un ruta que entronca con la convivencia y la historia y estas actividades permiten ponerlo en valor», aclaró el delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz. En la misma línea Fundación Caja Rural de Burgos, a través de su director general Germán Martínez, señaló que apoyar esta iniciativa es «una forma de poner en valor el camino de Santiago y los valores culturales y patrimoniales que deja en la provincia».