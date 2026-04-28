La Diputación ve en la edición de 2026 una oportunidad para "expandir la marca Feria de Lerma"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación quiere que la Feria de Lerma dé un salto cualitativo en su próxima edición, que se inaugura este viernes, y recupere la proyección más allá del ámbito provincial de la que gozó en otros tiempos. Ese es el objetivo que marcó su presidente, Borja Suárez, durante la presentación del evento, en la que subrayó la intención de consolidar el nuevo modelo impulsado en los dos últimos años, tras constatar el "estancamiento" de la veterana cita.

"El compromiso que adquirimos en 2024 y que se desarrollaba en 2025, convierte 2026 en una oportunidad para expandir la marca Feria de Lerma", aseguró convencido, en alusión a una estrategia que busca revertir el declive detectado y relanzar este evento.

Así, la institución provincial mantiene su respaldo empeñado en reforzar tanto el contenido como el atractivo de la actividad, "manteniendo su esencia tradicional pero incorporando nuevos elementos ligados a la innovación y a la promoción económica del territorio", aseguró su portavoz, Inmaculada Sierra, responsable de reivindicar la "histórica capacidad de adaptación de la iniciativa".

"La Feria de Lerma nunca ha sido un evento estático. Se ha transformado con el tiempo, con la economía y con las nuevas tecnologías. Si no lo hubiera hecho, habría desaparecido", afirmó, para situar en este mismo proceso el contexto actual del sector primario, protagonista de la propuesta, marcado precisamente por la exigencia de modernización: "La agricultura, como esta cita, atraviesa momentos complicados que obligan a introducir cambios si quiere seguir siendo competitiva".

En este escenario, Sierra defendió que el objetivo institucional es claro: "No queremos que la feria agonice ni que quede anclada en el pasado, sino ayudarla a evolucionar hacia nuevos modelos que pongan en valor todo lo que es capaz de hacer el medio rural". El empeño se sostiene, según precisó, en tres pilares fundamentales. El primero, el trabajo del Ayuntamiento de Lerma, "que desde los años sesenta ha impulsado la feria, conoce el recinto y sabe cómo atraer a las marcas y organizar", destacó, para lamentar la ausencia por causas sobrevenidas de la alcaldesa de la Villa Ducal en la presentación.

El segundo será, un año más, el mercado de productores de Burgos Alimenta, cuya presencia se consolida como uno de los principales atractivos del recinto ferial. En total, 30 negocios locales amparados por esta marca de garantía participarán con casetas propias, ubicadas junto al escenario del Jartada Fest, lo que refuerza la integración entre la oferta gastronómica y la programación lúdica "para todos los públicos", insistió Suárez. Este espacio permitirá mostrar al público la diversidad y calidad de los productos agroalimentarios de la provincia, además de generar oportunidades de comercialización. "El mercado tiene tal relevancia que ya no se concibe la feria sin él", destacó la diputada y portavoz, que incidió en su papel como herramienta para "crear identidad".

"Como siempre, se podrán encontrar productos locales de calidad, los mejores embutidos, morcilla de Burgos, quesos, productos de repostería, pan, sobaos, quesadas, las anchoas de Espinosa de los Monteros, miel, caracoles, aceites, cervezas artesanas, lechazo, salsas novedosas y, como no podía ser menos, vinos de la Denominación de Origen Arlanza y Denominación de Origen Ribera del Duero.

El tercer gran eje del nuevo modelo es Digivit, el foro tecnológico que en su segunda edición se consolida como complemento esencial. El encuentro, centrado en la innovación aplicada al sector primario y especialmente a la viticultura, reunirá a expertos, empresas y profesionales de prestigio en el Parador de Lerma. Durante dos jornadas se abordarán cuestiones como la inteligencia artificial, la trazabilidad, la sostenibilidad o la digitalización del campo, con especial atención al sector del vino, estratégico en la provincia.

Sierra subrayó la utilidad de la iniciativa para el tejido productivo local, al considerar que "es una oportunidad para que pequeñas bodegas puedan acceder a herramientas que les permitan mejorar su competitividad".

La programación se completa con el Jartada Fest, que volverá a ser uno de los grandes focos de atracción. El festival, con conciertos en directo, orquestas y sesiones de DJ, se consolida como elemento dinamizador. El viernes actuará la orquesta La Reina Show en dos pases, uno de mañana y otro de tarde. Para el sábado están previstas cuatro actuaciones de diferentes estilos musicales. Por la mañana, tomará los mandos DJ Petite Mort. Después le llegará el turno a Romeo is Bleeding. Por la tarde, el rock de Lobocordero será el encargado de amenizar el mercado. Rematará la jornada, Víctor Rutty, "el nombre propio del cartel de esta edición, un referente del rap nacional". Los más pequeños podrán disfrutar de hinchables, pista americana y tiro con arco las tardes de viernes y sábado.

Más allá de su dimensión económica y festiva, la Feria de Lerma se plantea también como un espacio de reivindicación del medio rural y de sus capacidades. Al hilo, Suárez incidió en que el evento servirá para dar visibilidad a los retos del sector agrario y ganadero, así como a sus demandas en un contexto de transformación. "Se hablará de amenazas como el lobo y de Mercosur", auguró.