López confía en publicar las bases de las fiestas de los barrios de Burgos en mayo

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El área de Participación Ciudadana confía en que las bases para que las asociaciones puedan solicitar ayudas económicas para organizar las fiestas de los barrios se publiquen este mes de mayo, tras la celebración de una comisión extraordinaria que se convocará próximamente. Así lo ha explicado el concejal del área, José Antonio López, que ha explicado que el retraso con respecto a otros años se debe principalmente a que no se ha dispuesto del presupuesto de 2026 hasta hace pocos días, cuando ya entró en vigor al publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Según recordó el Ayuntamiento de Burgos, dispone este ejercicio, de acuerdo a esas cuentas, de 245.000 euros para organizar las actividades de las fiestas de los barrios y 75.000 euros para las subvenciones a las asociaciones. Ambas dotaciones han crecido con respecto al pasado ejercicio en torno a un 10%, cuando se contó con 220.000 y 73.000 euros, respectivamente.

Este martes se celebró reunión de la Comisión de Participación Ciudadana y los grupos de la oposición preguntaron por el estado de esas bases y estas fueron las explicaciones que trasladó el concejal delegado. "Una vez aprobado el presupuesto, tras la fase de bloqueo provocada por los grupos de la oposición, se procederá a la aprobación de las bases del año 2026", aseguró el edil popular en rueda de prensa.

Desde el equipo de Gobierno prevén que se podría celebrar una comisión extraordinaria para votar el visto bueno a las bases, una vez que se tengan también los informes de fiscalización por parte de los técnicos municipales. En la misma fase se encuentra la aprobación de la modificación del reglamento de distritos. De esta manera, los dos puntos podrían trasladarse a una nueva comisión que se convoque en días próximos.

La línea de ayudas dotada con 75.000 euros está dirigida a asociaciones vecinales y culturales sin ánimo de lucro. López alegó que el incremento presupuestario "refleja el compromiso de este equipo de Gobierno con la vida de los barrios, sus tradiciones y el movimiento vecinal".

Las bases regulan aspectos clave como los requisitos para acceder a las ayudas, los gastos subvencionables —principalmente vinculados a la organización de actividades festivas—, los plazos de solicitud y los criterios de justificación de las subvenciones por parte de asociaciones y colectivos vecinales.

Entre las novedades de esta convocatoria destaca que el propio Ayuntamiento asumirá la instalación de baños sanitarios en las fiestas, una medida adoptada a petición de las asociaciones vecinales. Además, cada barrio deberá presentar el programa definitivo de actos y el documento de necesidades técnicas para coordinar aspectos como seguridad, emergencias, limpieza y medios técnicos.

Por otro lado, en el orden del día de esta última cita se dio el visto bueno a un total de cinco cuentas justificativas de las ayudas a los barrios correspondientes al ejercicio anterior (2025). En concreto, la de la Peña Comuneros de Río Vena, la Cofradía de San Antonio de la Paz de las Huelgas, de la Cátedra de San Pedro de 2025, de las fiestas del barrio de Vista Alegre, así como la de Capiscol.

Además, se han incluido en el registro de asociaciones ciudadanas a dos nuevas entidades, como son Voces en el Silencio y Voluntared.