Los autobuses de Burgos recuperan las frecuencias este lunes (y serán gratis mes y medio)

Uno de los autobuses de Madrid en la parada de la plaza de España para cubrir la línea 20, que se recuperó este martes.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los 58 autobuses que se necesitan a diario para cubrir las líneas de Burgos (a excepción de la del centro histórico) volverán a circular el próximo lunes. Desde el incendio que calcinó las cocheras, solo podían hacerlo 31, pero esta circunstancia cambiará la próxima semana gracias a los vehículos cedidos por el Ayuntamiento de Madrid. Además, el servicio será gratuito durante un mes y medio.

Ambas cuestiones han sido anunciadas esta mañana por la alcaldesa, Cristina Ayala, el vicealcalde, Juan Manuel Manso, y el presidente del Servicio de Movilidad y Transportes, César Barriada, que han actualizado las novedades con las que se cuenta hasta ahora, cuando todavía no han pasado diez días del trágico suceso.

Como indicó la primera edil, una de las prioridades ha sido restablecer el servicio para atender a los miles de usuarios del transporte público. Y este lunes se conseguirá este objetivo, con la incorporación a línea de una treintena de los buses cedidos por la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Madrid.

Para llegar a este momento, desde el equipo de Gobierno se han tomado decisiones que esperan avalar en los próximos días con el apoyo del resto de formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de Burgos (PSOE y Vox).

La idea que se va a trasladar en un Pleno extraordinario, que se convocará para el martes o miércoles de la próxima semana, es que el servicio sea gratuito durante mes y medio. En principio, esta medida tiene el visto bueno de la Junta de Gobierno, pero se busca el acuerdo plenario, ya que afecta a una tasa de un servicio público. Los grupos de la oposición ya se han mostrado favorables a esa gratuidad en los últimos días; por ejemplo, el PSOE, cuyo portavoz, Josué Temiño, se inclinaba por una medida temporal de este tipo que alcanzase tanto a los autobuses de Burgos como a los cedidos por Madrid.

La gratuidad supondrá una pérdida económica que el equipo de Gobierno valora en 375.000 euros, ya que de media se recaudan 250.000 euros mensuales. Y en el plazo de mes y medio se espera contar con las nuevas máquinas de cobro, CUBES, que llevan geolocalización incorporada. Estos nuevos equipos contarán con la posibilidad añadida de incorporar el pago con tarjeta de crédito, algo que hasta ahora no era posible en la red de transporte público burgalesa.

La Junta de Gobierno ha aprobado esta mañana un contrato de urgencia, dotado con un presupuesto de 800.000 euros, para adquirir los CUBES en el plazo de tiempo más breve posible para instalarlos a continuación. Como ha indicado Ayala, estas máquinas no tendrán que fabricarse nuevas, sino que se ha buscado que exista un stock para acortar los plazos, después de descartar la posibilidad de que pudieran ser cedidas por alguna otra ciudad de España.