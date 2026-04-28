El PSOE es partidario de la gratuidad temporal del servicio de autobuses

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista es partidario de que el servicio de autobuses se preste gratis de manera generalizada en cuanto se incorporen a línea los 40 vehículos prestados por la ciudad de Madrid.

Esta es la impresión del portavoz del PSOE, Josué Temiño, tras conocer que la alcaldesa, Cristina Ayala, se estaría planteando que se siga cobrando en los autobuses de Burgos, mientras que en los otros, los llegados de la EMT de la capital de España, sean gratis. «Nos parece un disparate y una situación discriminatoria», afirmó para hablar de una gratuidad temporal mientras se dota a todos los vehículos de máquinas validadoras de billetes.

Además, solicitó la convocatoria urgente de un consejo de administración del Servicio de Movilidad y Transporte (Smyt) para analizar la situación del servicio de autobuses, una semana después del incendio que arrasó las cocheras municipales.

El concejal socialista reclama participación en la búsqueda de soluciones y, por ello, considera que el equipo de Gobierno debería adelantar el consejo ordinario o bien convocar uno extraordinario. Desde su punto de vista, en el consejo es donde se debe compartir toda la información disponible y tomar decisiones conjuntas ante una situación que considera «de urgencia». Según explicó, el PSOE ya pidió la semana pasada la creación de una comisión de seguimiento sin obtener respuesta, lo que ha llevado ahora a exigir formalmente la convocatoria de una reunión del Smyt.

El PSOE ha criticado la falta de transparencia del equipo de Gobierno sobre cuestiones clave como la cesión de autobuses procedentes de Madrid, las condiciones de uso, su estado o la duración del acuerdo. También reclama conocer qué contactos se han mantenido con las empresas adjudicatarias del renting de la flota afectada. En este sentido, recordó que 21 de los 39 autobuses calcinados eran de renting y, por tanto, opina que las empresas deberán aportar alguna solución de suministrar algún vehículo a la ciudad.