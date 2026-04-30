"El título de Ciudad Amiga de la Infancia no es un adorno"

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El PSOE critica que el equipo de Gobierno "ha hecho todos los méritos posibles" para que retire a Burgos el título de Ciudad Amiga de la Infancia. El concejal del PSOE José María Romo indicó que son "numerosas" las áreas de mejora para recuperar este reconocimiento, por lo que su retirada "no es por un par de cosillas". Indicó que el título "no es un adorno" y se debe cuidar.

Romo indicó que es necesaria una coordinación entre el Ayuntamiento y otras instituciones que "también tienen peso en hacer de Burgos una ciudad que mejora su atención a la infancia diaria". Además, "hay que actuar" en la participación de todos los implicados, pero que "debe ser estimulada y mantenida desde el propio Ayuntamiento. Una participación real, no solamente formal".

Otras de las mejoras que debe aplicar el equipo de Gobierno para recuperar ser Ciudad Amiga de la Infancia pasan por potenciar la representación de los centros educativos, así como la elaboración de una versión del plan de infancia "con un lenguaje sencillo que sea accesible a la población infantil", así como un presupuesto para su desarrollo.

Además, "debe medirse el impacto de las actividades que componen ese plan de infancia en la calidad de vida de nuestra población infantil". Ante esta situación, el concejal socialista lanzó tres preguntas al equipo de Gobierno. En primer lugar preguntó si han tomado nota de la importancia de este reconocimiento o le sigue pareciendo un adorno sin más". También, si "han entendido que dominar el relato no es suficiente" y si "saben ya que recuperar el título de ciudad amiga de la infancia va a implicar mucho trabajo".

En este sentido, el concejal del PSOE señaló que su partido estará en la comisión de trabajo acordada en el Pleno municipal para recuperar el título y "Burgos levante la cabeza en beneficio de nuestra población infantil".