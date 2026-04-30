Un viaje creativo entre el alma de la figuración y la energía del expresionismo

Amor Diez- Pardo junto a uno de los cuadros que expone en la sala del Arco de Santa María.Oscar Corcuera

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Para Amor Diez-Pardo volver a Burgos es casi una rutina. Aquí reside parte de la familia de esta artista burgalesa afincada en Madrid, que tras una larga espera expone su obra en la que considera una de las salas «más bellas y emblemáticas» de la capital, el Arco de Santa María.

De pincel versátil, para Amor el arte es una necesidad vital, «un espacio de exploración emocional y compromiso personal» y así lo refleja en los más de sesenta lienzos que componen la muestra. Una exposición que permitirá a burgaleses y visitantes disfrutar de las «dos caras de la moneda» de la artista.

En una de las partes de la muestra, Diez-Pardo expone sus lienzos figurativos. En ellos capta con precisión la esencia de persona, animales y de los seres vivos, en general, «rindiendo homenaje a su belleza y dignidad» y en los que el trazo es «fiel al modelo».

Ya sea en sus retratos humanos o animales, Diez-Pardo huye de la copia estática para buscar «la presencia y la esencia» del protagonista. Su objetivo es dotar a cada obra de una vida propia que convierta la observación en una experiencia íntima, logrando que el sujeto «no solo esté en el lienzo, sino que interpele directamente a quien lo mira».

En la planta superior se instalarán sus piezas expresionistas de diversos formatos. Con ellas, Amor deja volar su creatividad y se adentra en una energía invisible que «nos conecta y nos habita, mediante trazos libres y atrevidos».

Esta dualidad, lejos de resultar contradictoria, es la que otorga dinamismo a su producción. La artista elige en cada momento el lenguaje que mejor le permite revelar aquello que da sentido a su pintura. Es esta búsqueda constante la que ha llevado a que una parte significativa de su obra forme parte de prestigiosas colecciones privadas, tanto en España como en el extranjero.

Y es que si algo representa a la creadora burgalesa es que la suya es una pintura que «quiere ser libre» y que baila entre dos mundos. «No quiero cerrarme a nada», apunta. «No soy una pintora nada comercial y no estoy atada a ninguna galería. Eso, en gran parte, me permite hacer lo que quiera».

Una libertad creativa que, tal y como asegura Amor, muchos compañeros de gremio cortan de raíz. «La inmensa mayoría de los artistas tienen mucha más capacidad de la que muestra. Yo soy de las que piensa que no es necesario hacer siempre lo mismo y usar las mismas técnicas y registros», apunta.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense con especialidad en pintura, la huella de Amor Diez-Pardo no solo se encuentra en sus cuadros, sino también en su labor pedagógica. Tras 27 años formando a artistas, su visión del dibujo y la pintura combina el rigor académico con la sensibilidad de quien entiende el arte como un compromiso personal ineludible.

Esta muestra en Burgos no es solo una exhibición de destreza técnica, sino una invitación a detenerse y dejarse mirar por el arte. Amor describe su exposición como una «oportunidad» porque «no suelo exponer». De vuelta, espera que el público «simplemente disfrute de las obras y descubra un poco mi forma de entender el arte», asevera.

Asistir a esta muestra es una cita imprescindible para «quienes han olvidado cómo detenerse». En un mundo de imágenes efímeras y consumo rápido, Amor Diez-Pardo invita a los burgaleses «a quedarse quietos, a mirar de verdad y, sobre todo, a permitir que el arte nos mire de vuelta».

La exposición puede visitarse hasta el próximo domingo 24 de mayo de martes a sábados de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas y los domingos de 11 a 14 horas.