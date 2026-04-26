Eloísa de Castro: «La filosofía, la ciencia y el metal deben llegar a todos los públicos»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Su entrada en la escena supuso un soplo de aire fresco. Siempre dispuesta a romper moldes, Eloísa de Castro (Madrid, 1997) ha sido capaz de convertir la filosofía en arte. En heavy metal, para más señas, valiéndose de las enseñanzas de pensadoras universales como Hipatia de Alejandría, Safo de Lesbos o María Zambrano. Aun con todo, no ceja en el empeño de «dejar claro que queremos ‘hablar de librazos y no de navajazos’».

Inmersa desde hace tiempo en su Viaje al Gineceo, apostó por engrandecer la propuesta en directo a través del teatro musical. Arropada por músicos y divulgadores de primera línea, el Ateneo de Madrid fue testigo, a finales de marzo, de la arrolladora energía de un proyecto que nació para perpetuarse. Meses antes de saltar al escenario, con los nervios a flor de piel e innumerables ensayos por delante, De Castro ya avanzaba su intención de recalar, más pronto que tarde, en su segunda casa. Porque Burgos, al fin y al cabo, «siempre es, y será, la casilla de salida». Y el auditorio elCírculo, que ya conoce de sobra, un espacio ideal para desplegar de nuevo sus alas el viernes 8 de mayo a partir de las 19:30 horas.

Pregunta. Tras una larga espera, a finales de marzo llegó el estreno de Viaje al Gineceo al Ateneo de Madrid. ¿Qué tal fue esa primera toma de contacto con el público?

Respuesta. Fue mágico. Ya lo puedo decir: ¡sueño cumplido! Pudimos ver el teatro lleno de gente muy variopinta: amantes de la divulgación, del teatro y del metal, un conglomerado bastante interesante cuando lo ves desde el escenario. Eso es lo que representa el Filometal: unión. Superó todas las expectativas

P. ¿Cómo se sintió sobre el escenario? ¿Estaba la maquinaria perfectamente engrasada para la ocasión?

R. A diferencia de otros eventos y de lo que la gente se esperaba de mí, estaba cero nerviosa. Me sentí con el suficiente poder como para defender sobre las tablas el proyecto en calidad de voz, imagen, presencia... todo. Ahí demostré lo que vengo a hacer en esta industria realmente.

P. La lista de invitados era abrumadora. ¿Qué se siente al compartir escenario con gente de la talla de José Antonio Pardial o Dani Nogués?

R. Con todos he sido muy feliz. Muchos de ellos han sido ídolos durante muchos años para mí y poder tocar con ellos ya es fantástico. La colaboración con ambos fue increíble, cada uno con su toque y presencia. Se comieron el escenario y el público estaba impactado.

P. Después de esta primera toma de contacto, ¿algún aspecto que convenga pulir de cara al futuro?

R. Siempre voy a encontrar errores y cositas por pulir, pero afortunadamente cuento con un equipo tremendo que está atento y apuesta por este proyecto. Todos queremos mejorar para seguir dando el cien por cien.

P. Ha cumplido su palabra y pronto estará en Burgos, su segunda casa.

R. Burgos siempre es, y será, la casilla de la salida -o de las primeras- en cualquier cosa que se me pase por la cabeza. Como dices, al final es mi casa. Tenemos la mitad del auditorio lleno en cuanto a venta de entradas se refiere y estamos gratamente sorprendidos. La sensación es que el público nos quiere ver y apuesta por el Filometal. Me da la sensación de que va a ser igual de mágico o más que el de Madrid.

P. ¿Qué se va a encontrar el público burgalés? ¿Vendrá con todo el equipo?

R. Se encontrará una puesta en escena que no había pasado antes en el panorama musical (ni del metal). Hacer una banda de músicos con divulgadores fue muy complicado, pero era una carta ganadora. El público se va a sumergir en la máquina del tiempo Gineceo -de ahí que el público esté sentado- y a través de las pantallas va a descubrir las tesis de grandes filósofas y científicas como Teano de Crotona, Hipatia de Alejandría, Safo, María Zambrano... En fin, un viaje por la historia pero peculiar. La obra tiene la parte de las pantallas, más platónica, y la más gamberra, el escenario, donde los músicos entramos en acción.

P. El concierto cuenta con el respaldo de Mira lo Que te Digo (MQD) para que sea accesible a las personas sordas o con problemas de audición. ¿Cómo surgió la posibilidad de colaborar con ellos? ¿Se plantea trabajar este tipo de propuestas inclusivas en futuras ocasiones?

R. Es un plan maravilloso porque siempre decimos que el Filometal es accesible for all the people. Es un show apto para todos los públicos. Cuando me llegó desde la Fundación Círculo esta propuesta, lo hablé con mi equipo y todos dijimos que ‘sí’ sin pensarlo. La filosofía y la ciencia deben llegar a todos los públicos. Y el metal especialmente. Hay que dejar claro que queremos ‘hablar de librazos y no de navajazos’.

P. ¿Qué tiene Burgos -su gente, sobre todo- que no tengan otras ciudades en las que ha actuado? Sin desmerecer a nadie, por supuesto.

R. Supongo que, aunque digan que es una ciudad fría, el cariño y calidez que han dado siempre al proyecto y a mí en lo personal. Cuando presentamos el formato acústico de Viaje al Gineceo hace un par de años, tuvimos una acogida que no se ha repetido en otros sitios. Aunque nos encanta viajar y conocer a las gentes de cada zona, Burgos siempre será de las primeras opciones.

P. ¿Cómo se presenta 2026 en cuanto a conciertos?

R. Como digo siempre: estamos trabajando en ello. En hacer gira por España -y fuera, claro- . Pero la ‘pelea’, o más bien la ‘lucha’, la tengo especialmente con los teatros. Dejar la obra fija es el objetivo final y eso es lo que más tiempo va a llevar, aunque no es imposible.

P. ¿Algún proyecto paralelo relacionado o no con el Filometal?

R. Afortunadamente, el Filometal va viento en popa y me tiene bastante ocupada. Aun así, hemos estrenado podcast en la plataforma de Livo. Estamos todos los martes en directo a las 17:30 horas para filometalear con mi sección en el programa Ya lo decía Sócrates. Invitamos a todo el mundo a entrar al directo -o verlo en el canal de YouTube en diferido porque, ojo, mezclamos filosofía, heavy metal y trap/reggaetón. Esto último, a más de un heavy le va a encantar (risas).