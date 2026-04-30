Burgos impulsa la venta de suelo industrial con la subasta de una nueva parcela en Villalonquéjar

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos avanza en su estrategia de dinamización económica con la puesta en el mercado de nuevo suelo industrial. La Junta de Gobierno de esta mañana ha aprobado el expediente de contratación para la enajenación, mediante subasta pública, de una parcela en el polígono de Villalonquéjar IV. Así lo ha informado Andrea Ballesteros, portavoz municipal del PP, que explicó que se trata de la parcela número 112, que se suma a otras ya licitadas en semanas anteriores (29 y 109A) y que están a la espera de concretar adjudicación.

La concejala popular indicó que existe «interés inversor» en este suelo en concreto, lo que ha llevado al área de Urbanismo a acelerar los trámites para poner en marcha el procedimiento de subasta pública. Esta fórmula busca garantizar la «concurrencia y transparencia» en la adjudicación, al tiempo que permite captar proyectos empresariales que contribuyan a la actividad económica y la generación de empleo en la ciudad, añadió. La parcela 112 está valorada en 870.829,03 euros, según consta en el catálogo de suelo industrial disponible en la ampliación de Villalonquéjar.

La comercialización de estas parcelas se desarrolla en coordinación con la sociedad municipal ProBurgos y el área de Urbanismo, con el objetivo de aprovechar el potencial logístico e industrial de Villalonquéjar, considerado uno de los polos económicos más relevantes del norte de España.

Otro asunto incluido en el orden del día de la Junta de Gobierno fue la aprobación de la adhesión genérica tanto al Sistema Estatal de Contratación Centralizada como al Servicio Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias. A este respecto, Ballesteros señaló que no supone en este momento ningún compromiso concreto, pero va a permitir a la administración local adherirse directamente a contratos ya en vigor y agilizar la contratación, sobre todo en servicios y suministros, como por ejemplo para la compra de vehículos, material informático o contratar el gas. Grandes ciudades como Alicante, Madrid, Granada, Murcia, Oviedo y Toledo operan en este sistema de racionalización que busca ser más eficaz en la gestión de contratos.

Los concejales que integran la Junta de Gobierno dieron el visto bueno a las bases de la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para desarrollar acciones en materia de educación ambiental. Esta es una línea novedosa de este mandato que para 2026 cuenta con un presupuesto de 50.000 euros en concurrencia competitiva.

También se aprobaron las bases y la convocatoria de subvenciones destinadas a la protección y adopción de animales abandonados en el término municipal de Burgos. En este caso, el importe destinado a esta línea es de 20.000 euros.