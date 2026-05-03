Las multas por mal uso de los patinetes en Burgos llegan a 747, la mayoría por circular por aceras

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Desterrar a los patinetes eléctricos de las aceras y zonas peatonales fue uno de los objetivos con el que, a finales del pasado año, la Policía Local puso en marcha una campaña específica de vigilancia del uso de los vehículos de movilidad personal (VMP).

Durante las semanas que duró aquella iniciativa, aproximadamente un mes, fueron 678 las multas que se cursaron y la mayoría de ellas por circular por aceras. En el conjunto de todo el 2025, las sanciones llegaron a las 747, de acuerdo a los datos que reflejó finalmente la memoria de actividad de Policía Local, que se presentaba el pasado enero a los medios de comunicación.

Otras causas frecuentes de sanción por el mal uso de los patinetes eléctricos tienen que ver con circular a mayor velocidad de la permitida, 25 kilómetros por hora. Además, esos vehículos que alcanzan más velocidad no están homologados, lo que conlleva la incautación del patinete, que es trasladado a dependencias policiales.

Durante el operativo, encontraron patinetes que alcanzaban los 100 kilómetros de velocidad. Estos equipos son inmovilizados y, según los datos facilitados por Policía Local, se incautaron de 82, con su correspondiente denuncia.

Además, se cursaron 44 sanciones a menores de edad, por debajo de los 16 años, que es la edad que recomienda la DGT para utilizar patinetes eléctricos.