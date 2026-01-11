Los accidentes con patinete eléctrico se disparan en Burgos y superan el centenar

Imagen del dispositivo de vigilancia especial de patinetes eléctricos, en este caso en la Catedral de Burgos.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

De 58 a 104 accidentes en apenas un año. Ese es el salto que han dado los siniestros viales con patinetes eléctricos implicados en Burgos, si se comparan los datos de 2024 con los de 2025 facilitados por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Ambas cifras reflejan el rápido crecimiento de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en la vía pública y vuelven a situar la seguridad de esta forma de circular en el centro del debate, ya que de la información obtenida se desprende que en la gran mayoría de los percances hubo algún herido en muchas circunstancias de gravedad.

Por ejemplo, en los 23 incidentes que se produjeron en el último trimestre del año (octubre a diciembre) solo en cuatro de ellos no hubo heridos, si bien se trasladó la ambulancia al lugar requerido.

El aumento de la siniestralidad afecta tanto a la capital como a la provincia e incluye nueve atropellos en 2025, más del doble que el año anterior, con un total de 4 atropellos, en este caso hay implicados un patinete y un peatón.

Desde el 112 se indica que el porcentaje más alto de los accidentes se produjeron en la capital burgalesa, de los 104, 88 ocurrieron en la ciudad, si bien se registraron incidencias puntuales en otros puntos como Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Medina de Pomar o Villagonzalo Pedernales, entre otras localidades.

El auge del patinete eléctrico como alternativa de movilidad urbana está teniendo un claro reflejo en las estadísticas de tráfico, los accidentes casi se han duplicado al comparar las dos últimas anualidades que es cuando se ha notado más la presencia de VMP en la vía pública como una forma de moverse de manera rápida y asequible por las ciudades.

El repunte de los accidentes es de un 44%, con una media que supera los 8 incidentes al mes entre enero y diciembre de 2025.

Es a partir del pasado verano cuando se ha notado un mayor incremento de accidentes, con 10 en junio, otra decena en julio, 8 en agosto, se elevaron hasta 18 los contabilizados en septiembre y 14 en octubre. Baja de nuevo la estadística en noviembre con 7 y en diciembre apenas hubo dos.

Muchos de estos incidentes han registrado heridos de gravedad con conductores, algunos menores de edad, que acabaron en la Unidad de Cuidados Intensivos, al menos en sendos percances ocurridos a finales del pasado septiembre.

Por ejemplo, entre los ocurridos en septiembre está el que se produjo en Gamonal, en la calle Juan Ramón Jiménez, en el cruce con la calle Vitoria, en el que una mujer de 37 años que circulaba en patinete eléctrico resultó herida. A mediados de octubre se produjo otro siniestro en la glorieta de Hungría, en la confluencia con la calle Rosa Sensat. En este caso, la herida fue una joven de 29 años tras colisionar su VMP con un vehículo.

Esta forma de movilidad va ganando adeptos en las ciudades porque permite llegar de un punto a otro con cierta celeridad, propulsándose con un vehículo eléctrico, que siguiendo la normativa vigente, no debe superar los 25 kilómetros por hora y debe circular por la calzada. Los conductores, además, según la normativa vigente deben hacerse visibles con alguna prenda reflectante y luces y llevar casco, que es obligatorio, según la Ordenanza de Movilidad.

El incremento de los percances y de las quejas ciudadanas por la inseguridad que sienten los peatones en determinadas zonas provocaron que este año la Policía Local emprendiese una campaña específica de vigilancia de los VMP, que se inició el pasado 4 de noviembre. Coinciden las fechas con el momento en el que cae la siniestralidad, a la vista de los datos del 112.

El dispositivo especial para vigilar la utilización de los patinetes eléctricos por las calles de Burgos se saldó con un total de 678 infracciones detectadas, la gran mayoría por circular de manera indebida por zonas peatonales, con 457 multas por esta circunstancia.

Otra de las preocupaciones de los agentes y de los ciudadanos es la velocidad a la que circulan estos VMP, ya que es fácil encontrar ejemplos en los que circulan o pueden hacerlo a más de 25 kilómetros por hora, el máximo permitido por la Dirección General de Tráfico. En estos casos, como indican los agentes, se está ante vehículos «no catalogados», no pueden considerarse patinetes como define la normativa y, por tanto, su circulación por las vías urbanas está prohibida.

Los responsables del operativo destacaron que suponen un «grave peligro», ya que sobrepasan las medidas, el peso y, por supuesto, la velocidad. De producirse un incidente conduciendo uno de estos vehículos, es más alta la probabilidad de que sea más grave.

Durante el operativo, encontraron patinetes que alcanzaban los 100 kilómetros de velocidad. Estos equipos son inmovilizados y, según los datos facilitados por Policía Local, se incautaron de 82, con su correspondiente denuncia.

Otras 44 sanciones se cursaron a menores de edad, por debajo de los 16 años, que es la edad que recomienda la DGT para utilizar patinetes eléctricos.

Por cierto, que en este año que acaba de comenzar está previsto que la Policía Local de Burgos se dote de un dinamómetro homologado, que ya se utiliza de manera pionera en otras ciudades como Valencia, para medir con exactitud la velocidad que alcanzan los patinetes eléctricos.