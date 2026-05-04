Burgos calienta motores para el eclipse de 2026: Estas son las actividades previstas para mayo

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Burgos calienta ya motores de cara al eclipse del próximo 12 de agosto. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado el programa de actividades que se desarrollará durante el mes de mayo. Bajo el paraguas de la Sociedad ProBurgos, la capital burgalesa «busca consolidarse como un destino de referencia internacional, aprovechando que se encuentra en la franja de totalidad del eclipse y ofrece cielos libres de contaminación lumínica», tal y como apuntó Ayala.

La popular recordó que este eclipse es una «oportunidad de ciudad única», ya que un fenómeno de esta magnitud no se vivía desde 1905 y «no volverá a ocurrir hasta dentro de un siglo». Según las previsiones apuntadas por la popular, Castilla y León «podría recibir a más de dos millones de personas», y Burgos se posiciona de forma privilegiada gracias a que «la duración de la fase de oscuridad total será de las más altas de la provincia, rozando los dos minutos».

«Queremos que esto sea una experiencia magnífica para atraer a quienes aún no conocen nuestra ciudad y que se enamoren de ella», afirmó Ayala. Así las cosas, la programación de mayo, que cuenta con una inversión cercana a los 90.000 euros, arranca el próximo jueves 7 de mayo con una charla divulgativa bajo el título ‘El eclipse del 12 de agosto de 2026». Será a cargo de la Asociación Astronómica de Burgos en la sala Arlanzón del Fórum Evolución a partir de las 18.30 horas.

También el jueves y en el Fórum, desde las 18 horas y hasta las 20 horas, se podrá disfruta de un planetario, a través de una experiencia inmersiva. «Los pases serán de 30 minutos y se recreará un cielo con más de 2.500 estrellas».

El viernes 8 de mayo, la astronomía se unirá a la identidad local mediante una cata de vino, «explorando la influencia de los astros en la viticultura». Será en la sala Arlanzón a partir de las 19.30 horas y tendrá un precio de 10 euros.

La programación acoge también una actividad de carácter histórico el viernes 15 de mayo, con una conferencia sobre ‘La visita real de Alfonso XIII durante el eclipse de sol en 1905’, que abordará aquel momento en que «Burgos ya fue centro de otro eclipse hace más de un siglo».

La agenda se completa con tres actividades de observación. «El viernes 22 de mayo tendrá lugar una observación lunar en el cerro de San Miguel a partir de las 22.00 horas. La cita se repetirá el sábado 23 a la misma hora. Ese mismo día, a partir de las 12 horas, se desarrollará una observación solar en el Paseo Sierra de Atapuerca.

La oferta de actividades se cierra con una nueva cata el viernes 29 de mayo. Tendrá lugar a las 19.30 horas bajo el lema ‘Eclipse de uva’ y un coste de 10 euros. Para participar en las actividades es necesario apuntarse en la web www.visitaburgosciudad.es en el apartado dedicado al eclipse.

Seguridad

La alcaldesa hizo especial hincapié en la seguridad ocular, advirtiendo que «no deben utilizarse métodos caseros como radiografías o gafas de soldar». Para fomentar la observación responsable, el Ayuntamiento comenzará a repartir gafas homologadas para estas actividades y «posteriormente en varios puntos de la ciudad. Paralelamente, recordó que «Burgos reforzará su visibilidad con una campaña publicitaria en el Metro de Bilbao, aprovechando la feria Expovacaciones».

Por otra parte y preguntada por los puntos de observación del eclipse, la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, señaló que «se sigue trabajando con Bomberos, Policía y Protección Civil para establecer los puntos de observación del 12 de agosto que garanticen no solo la mejor vista, sino también la máxima seguridad y la puesta en marcha de planes de evacuación en caso de ser necesarios».