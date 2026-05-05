El PSOE urge el derribo del velódromo de San Cristóbal y dotar al barrio del espacio deportivo prometido

El velódromo de San Cristóbal lleva años en desuso y, por tanto, el deterioro de la instalación solo va en aumento.TOMÁS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«No se ha movido ni un solo papel». Así denunció el concejal socialista, Félix Cantabrana, la «inacción del equipo de Gobierno en el área de Deportes y en concreto en el barrio de San Cristóbal». Cantabrana lamentó, en este sentido, que, a pesar de haberse aprobado por unanimidad en pleno la creación de una piscina en San Cristóbal, para la que «ya se lanzó un concurso de ideas, no se ha movido ni un solo papel».

El concejal socialista subrayó que la regeneración de la zona sigue bloqueada mientras el antiguo velódromo permanezca en pie y siga sin derribarse. «Nos dirán que no es el momento, y ahora usarán la excusa de lo ocurrido con los autobuses para todo», aseveró al tiempo que recordó que «en la anterior legislatura, con una pandemia de por medio, hubo proyectos salieron adelante».

Cantabrana puso de manifiesto que el barrio de San Cristóbal es «uno de los más abandonados de la ciudad». «No cuenta con instalaciones deportivas y como cualquier otro bario se las merece». Ahora, los socialistas piden al equipo de Gobierno que «renuncie a caprichos que nadie ha pedido y que haga caso a lo que el pleno aprueba».

Por otra parte y también relación a instalaciones deportivas de la ciudad, el edil calificó la actuación desarrollada en la piscina del Silo de «parada técnica de mantenimiento» y no de la intervención «rimbombante» que venden los populares y criticó que se realicen ruedas de prensa para «lo ordinario» ante «la falta de proyectos extraordinarios».

Cantabrana señaló «la hipocresía del equipo de Gobierno» al asegurar que «con estas ruedas de prensa aseguran que sirven para alabar públicamente la labor de los trabajadores municipales» mientras que «a la mínima oportunidad, se opta por la externalización de servicios».

Por otra parte, el concejal socialista criticó lo ocurrido con el campo de fútbol del Silo. «Hemos tenido conocimiento de que los participantes del Campeonato Latinoamericano de Fútbol, pidieron permiso al Ayuntamiento de Burgos hacer ellos mismo arreglos en el campo de tierra e instalar un baño portátil de cra al campeonato» y «nos encontramos con que el Consistorio respondió que «no se oponía siempre que no le costara ni un euro».

Para Cantabrana, esta actitud es «impresionante» y refleja «una falta de compromiso total». Al tiempo recordó que «hay un proyecto para este espacio del que no tenemos ninguna información» y animó a los populares a «desarrollar el proyecto de la mano de los grupos de la oposición».

Otros espacios

Asimismo, el socialista instó a los populares a que sea «el personal del área de Deportes a quien se encargue de revisar directamente el estado de las instalaciones gestionadas por empresas externas para asegurar un estándar mínimo de calidad»

Urgió al equipo de Gobierno municipal a «desatascar la cubierta de El Plantío» y a «llevar agua caliente a los campos de Pallafría». «Mientras tanto, lo único que tenemos es humo y más humo», concluyó el concejal, haciendo un llamamiento a «trabajar de forma conjunta por las necesidades reales de los vecinos».