La farmacia más antigua de España está en un pequeño pueblo de Burgos y su historia se hace libro

Imagen de los recipientes de la antigua botica que conserva Farmacia Jimeno y que formaron parte de la exposición 'Apotecarius' .Oscar Corcuera

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

En una de las estancias de la farmacia más antigua de España, ubicada en Burgos, está escrita una frase que define la filosofía que la Farmacia Jimeno ha mantenido durante ocho generaciones de boticarios. 'Nova semper cum veteribus congruentia profert' (Ofrece siempre lo nuevo en armonía con lo viejo). Y en las instalaciones que regenta María José Jimeno, se combina a la perfección la evolución de la farmacia y la sanidad. «Hemos querido respetar enormemente el contexto histórico en el que tengo la suerte de ejercer mi profesión y mantenerlo sin dejar de ser un afarmacia actual en la que convivimos con las nuevas tecnologías», resume la primera mujer de los ocho boticarios Jimeno.

La botica que Lucas Ximeno fundó en 1725 en la localidad de Peñaranda de Duero es hoy la farmacia de este pequeño pueblo de Burgos. Junto al ordenador, la receta electrónica y la gestión de la página web y las redes sociales, se conserva el inventario escrito a mano de Pascual Ximeno aguilar. 'Nombres de las plantas y flores que hay en el jardín botánico de 1871'. 51 especies se relatan. Desde la Malva silvestris hasta la Viuda todas ellas con efectos medicinales. Conservan también las recetas de las fórmulas más reclamadas en el siglo XIX.

«Hoy hemos normalizado que si me duele el estómago me tomo un antiácido, si me duele la cabeza un paracetamol, pero hace 300 años tenían que buscar remedios naturales, muchas veces mediante experimentos con poca base científica y con pocos instrumentos a su disposición, dependíamos de la profesionalidad de aquellos médicos y botiarios», recordaba en la presentación del libro que resume la historia de la Farmacia Jimeno de Peñaranda de Duero la portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, Inmaculada Sierra. Lo que hoy es una cápsula de principios que desconocemos su origen, antes era un ungüento de hierbas para dolores reumáticos a base de laurel, romero, alcanfor, trementina, cera de abejas y aceite de oliva o el agua destilada de melisa para calmar los problemas digestivos.

Una historia que se recorre en las paredes de la farmacia actual. Se conservan los espacios «casi intactos» del dispensario de remedios, fórmulas magistrales y medicamentos en el mismo lugar. La farmacia mantiene la distribución tradicional de botica, rebotica, laboratorio y huerto donde se cultivaban las plantas medicinales que Pascual Ximeno plasmó en un papel de su puño y letra. Las estanterías de las zonas nobles están repletas de albarelos (tarros de farmacia hechos con barro esmaltado pintados de azul cobalto sobre blanco), orzas, pildoreros o el ojo del boticario, la caja fuerte de la época que permitía guardar los medicamentos tóxicos. Algunos tarros refleja la disposición de los medicamentos de la época. En el laboratorio los utensilios utilizados en cada momento: alambiques, cazos y peroles de cobre, embudos, animales disecados, espátulas o pesas se ordenan en un rincón de la historia de la medicina.

300 años de historia de la farmacia y la sanidad que se conservan en este pequeño pueblo de la Ribera del Duero que se convirtieron en una exposición 'Apotecarius. 300 años de farmacia. La Botica Ximeno en Peñaranda de Duero', que visitaron en el Consulado del Mar 10.000 personas el año pasado y ahora se convierte en libro. Bajo el mismo título recorre la historia de la botica más antigua de España, de sus boticarios integrantes de la misma familia desde 1697, contada por quien conserva un legado de 300 años que narra la historia de la farmacia en España. Se incluyen también aportaciones como la de Manuela Plasencia, responsable de plantas medicinales en el Real Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá, que refleja como «La Botica Ximeno y su jardín medicinal son testimonios vivos de una era en la que la farmacia era tanto ciencia como arte. En el siglo XVIII la salud dependía del conocimiento, de la paciencia y de la observación meticulosa de la naturaleza que enriquecían el saber adquirido en los libros de los boticarios», recuerda en su texto.

Le acompañan en las firmas Vicente Arranz Pariente que aborda el marco histórico en el que se fundó la botica de los Ximeno. El coordinador de la exposición y de libro, Juan Ruiz Carcedo, aborda el contexto de las boticas y la figura del boticario. Se editarán 800 ejemplares de los que 500 publica el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos y 300 los edita la Diputación Provincial de Burgos.