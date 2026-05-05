Burgos aspira a negociar con la Junta para resolver las pegas urbanísticas de la ampliación del Plantío

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El futuro de la remodelación del estadio de El Plantío se juega en una reunión. Técnicos del Ayuntamiento de Burgos, del Burgos CF y de la Junta de Castilla y León celebrarán en los próximos días un encuentro en Valladolid con el objetivo de desbloquear la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), imprescindible para avanzar en el proyecto.

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, que ha sido preguntado por los grupos políticos de la oposición (Vox y PSOE) sobre el informe desfavorable que ha emitido la administración regional, informó en la rueda de prensa posterior al consejo de administración del área que se va a mantener un «perfil negociador».

El popular confía en que se pueda llegar a un acuerdo, ya que, según sus declaraciones, la documentación redactada por el Burgos CF «cumple absolutamente los criterios del PGOU, el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y todas las leyes superiores a las que está sometido un plan general».

Si la reunión prevista logra reconducir las discrepancias, el equipo de Gobierno del PP confía en poder avanzar de inmediato hacia la redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo estadio, paso imprescindible para materializar la esperada reforma de El Plantío.

«Consideramos que no hay razones para que el informe emitido no pueda ser alterado», confesó el responsable político de Urbanismo. En este sentido, recordó que los técnicos de la Junta de Castilla y León no manifestaron «grandes objeciones» al documento de la aprobación provisional; por tanto, no entiende las discrepancias surgidas en el momento del visto bueno definitivo.

Manso manifestó que ha causado «sorpresa» que la administración regional, que tutoriza en materia urbanística a los municipios, emita ahora un informe «absolutamente diferente del inicial que incide en otros aspectos sobre los que no se había pronunciado con anterioridad».

El Gobierno municipal insiste en que el impacto del actual desencuentro con la Junta será mínimo si la reunión logra su objetivo, aunque admite que el informe autonómico —emitido fuera de plazo— ya ha introducido cierta incertidumbre en el calendario.