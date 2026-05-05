La Junta apela a la «agilidad» del Burgos CF para dar luz verde a la reforma de El Plantío

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«La Junta de Castilla y León no ha dicho que no a nada». Con estas palabras, el consejero de Urbanismo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quiso dejar claro este martes que la futura remodelación del estadio municipal de El Plantío dependerá de la «agilidad» de Marcelo Figoli, propietario del Burgos Club de Fútbol.

Después de que el Consejo Regional de Urbanismo detectase una serie de deficiencias en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) impulsada por el Ayuntamiento para favorecer la ampliación de El Plantío, la pelota vuelve a recaer sobre el tejado del promotor de las obras para cumplir con las «peticiones y consideraciones hechas».

«Todo es posible», deslizaba el consejero a sabiendas de que todo reparo es «susceptible de ser subsanado» sin que ello suponga un «significativo retraso» en el inicio de las obras. Por lo tanto, no le cabe duda de que la tramitación seguirá su curso siempre y cuando el Burgos CF presente la documentación requerida al Ayuntamiento lo antes posible.