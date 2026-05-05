Docentes serbias visitan Burgos para conocer el modelo de éxito de Magea Escuela Activa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El centro educativo Magea Escuela Activa, ubicado en Castrillo del Val (Burgos), acoge esta semana a dos docentes procedentes de la escuela primaria «Stojan Zivkovic Stole» de Trnjane (Serbia). Esta visita de observación profesional, conocida como job shadowing, permite a las docentes serbias sumergirse en la práctica diaria de Magea para conocer de primera mano su metodología de agrupamiento multinivel y las técnicas de pedagogía activa que han convertido a este centro rural en un referente.

Esta actividad es una pieza clave del proyecto europeo MILE (Multilevel Learning for Equity), coordinado por Magea y cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El proyecto MILE nace con el objetivo de abordar los desafíos específicos de las escuelas rurales en Europa, donde la baja densidad demográfica obliga a agrupar a niños y niñas de diferentes edades en una misma aula.

Mientras que en muchos contextos esta realidad se percibe como una carencia, el proyecto MILE defiende que, con la metodología adecuada, el modelo multinivel es una estrategia poderosa para la individualización del aprendizaje, la cooperación y la inclusión.

Durante su estancia, las profesoras serbias observan cómo se organizan las aulas de Magea donde conviven alumnos de entre 3 y 12 años divididos en 3 grupos: Colibrís (de 1º a 3º de Educación Infantil), Cocodrilos (de 1º a 3º de Educación Primaria) y Koalas (de 4º a 6º de Educación Primaria). El equipo de Magea comparte con ellas sus pilares fundamentales, la Neuroeducación, el desarrollo de la Inteligencia Emocional y el Método Magea©, basado en el aprendizaje vivencial a través de materiales que fomentan la autonomía.

«El job shadowing entre las diferentes escuelas permite identificar metodologías que, en un contexto real, ayudan a acompañar al alumnado hacia sus objetivos pedagógicos, desarrollando competencias sociales únicas que solo se dan en este tipo de agrupación», explican desde la coordinación del proyecto.

Un legado para las escuelas rurales europeas La experiencia de estas docentes no se limitará a su aplicación en Serbia. Toda la información recopilada durante estas visitas y las pruebas piloto posteriores servirá para elaborar la Guía de Buenas Prácticas para escuelas rurales europeas. Este recurso pedagógico integral será publicado en varios idiomas en plataformas como eTwinning, ofreciendo de forma gratuita herramientas prácticas, programas de cohesión grupal y propuestas de gestión de aula para docentes de todo el continente.

En el consorcio del proyecto MILE participan también socios de Francia (Association Créative), Letonia (Palsmanes pamatskola) y la Asociación Brújula Intercultural de España, asegurando que las soluciones propuestas sean adaptables a diversos contextos sociales y geográficos.

Magea Escuela Activa Magea es un colegio rural de Educación Infantil y Primaria situado en Castrillo del Val, Burgos. Su propuesta pedagógica se basa en el respeto al ritmo de aprendizaje del alumnado, el contacto con la naturaleza y el acompañamiento emocional, cumpliendo con la legislación educativa vigente a través de metodologías innovadoras.

Erasmus+ 2021-2027 es el renovado programa de la Unión Europea en los ámbitos de la educación y la formación, juventud y deporte, que ofrece oportunidades para todas las personas y en todos los sectores educativos (Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y Educación de Personas Adultas).

En España, el programa Erasmus+ se gestiona por parte del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo público adscrito al Ministerio de Universidades que actúa como Agencia Nacional del programa en los ámbitos de la educación y la formación.