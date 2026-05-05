Arranca la demolición del edificio municipal de la calle Vitoria, 199 (en pleno Pueblo Antiguo de Gamonal)

Derribo del edificio de titularidad municipal en la calle Vitoria, a la altura del 199.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las obras de demolición del edificio municipal de la calle Vitoria, 199, en pleno Pueblo Antiguo de Gamonal, comenzaron en la mañana de ayer, a pesar de que la formalización del contrato para iniciar estos trabajos se produjo el pasado mes de noviembre. El plazo de ejecución de las actuaciones, que afectarán en algún momento al tráfico rodado en la calle Vitoria, es de seis meses.

La empresa Herrero Temiño se hizo con la adjudicación de este derribo, promovido desde la Concejalía de Patrimonio y Hacienda, por la cantidad de 55.052,58, con impuestos incluidos, aunque salieron a licitación por algo más de 58.000 euros.

El inmueble llevaba años con el perímetro vallado para evitar el desprendimiento de elementos de la fachada y de la cubierta, por tanto, era una actuación que se venía demandando por parte de los vecinos de la zona por el mal estado de esta propiedad, en este caso municipal.

Derribo en el Pueblo Antiguo de Gamonal.© TOMÁS ALONSO

El proyecto, redactado por el estudio de arquitectura Barrio Cameno, contempla la obligatoriedad de conservar la fachada que da a la calle Vitoria porque está protegida y, por tanto, se conservará mediante una estructura auxiliar anclada.

Este inmueble fue en el pasado una vivienda unifamiliar adosada que se ubicaba en la calle Vitoria y que también daba a la calle trasera Nuestra Señora la Antigua, de carácter peatonal. Tiene planta baja, primera y segunda y su superficie construida es de 300 metros cuadrados. La demolición del edificio viene motivada por el daño estructural de gravedad que presenta, con forjado colapsado, estructura de cubierta muy dañada, vigas de madera descolgadas, así como malas condiciones de salubridad, según describe el proyecto.

Desde el equipo de Gobierno se anunció la intención de incorporar este solar a los comprados a particulares con la idea de avanzar en el proyecto 'Distrito Joven', que prevé la construcción de viviendas de alquiler social en el Pueblo Antiguo.