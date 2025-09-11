La demolición del edificio de calle Vitoria, 199 (en el Pueblo Antiguo de Gamonal) costará casi 60.000 euros

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos avanza con la demolición del edificio de calle Vitoria 199, en pleno Pueblo Antiguo de Gamonal y de titularidad municipal, que se encuentra en un estado muy avanzado de deterioro. Durante la presentación de los resultados del primer proceso de adquisición de solares por parte municipal con la idea de destinarlos a vivienda joven, dentro del proyecto ‘Distrito Joven’ del actual equipo de Gobierno, el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, anunció el interés de destinar el solar que quede tras el derribo a ese programa.

Han sido numerosas las quejas vecinales en distintos momentos que han reclamado esta intervención, ya que el inmueble lleva años con el perímetro vallado para evitar el desprendimiento de elementos de la fachada y de la cubierta.

La Concejalía de Hacienda y Patrimonio ha sacado adelante el concurso para la licitación de las obras para el derribo que se acaba de hacer público en la Plataforma de Contratación del Sector Público por un importe de 58.790 euros, con impuestos incluidos.

Las empresas tienen hasta el próximo 1 de octubre para presentar las ofertas que se deben adecuar al proyecto de demolición redactado por el Estudio de Arquitectura Barrio y Cameno, que establece un plazo de seis meses para realizar los trabajos desde que se firme el acta de comprobación del replanteo.

Desde el equipo de Gobierno, confían en que la licitación se adjudique antes de que termine este año con la idea de que se desarrollen, posteriormente, las actuaciones de derribo, explanación y limpieza del terreno.

Este inmueble fue en el pasado una vivienda unifamiliar adosada que se ubicaba en la calle Vitoria y que también daba a la calle trasera Nuestra Señora la Antigua, de carácter peatonal. Tiene planta baja, primera y segunda y su superficie construida es de 300 metros cuadrados. La demolición del edificio viene motivada por el daño estructural de gravedad que presenta, con forjado colapsado, estructura de cubierta muy dañada, vigas de madera descolgadas, así como malas condiciones de salubridad, según describe el proyecto.

Se realizará la demolición de la totalidad del edificio, exceptuando la fachada principal, que da a la calle Vitoria, ya que se encuentra protegida en grado de protección ambiental, según el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos.

Es una fachada de piedra con enfoscado exterior, que se conservará mediante una estructura auxiliar anclada a ella en el interior de la parcela, hasta la ejecución de una nueva edificación.

Conforme al Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, la futura nueva construcción ha de mantener las características de fachada, así como mantener la tipología de cubierta.

El edificio actualmente se encuentra en desuso y presenta un elevado estado de deterioro, grave daño estructural, habitaciones con residuos, según informe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

El daño estructural consta de forjado colapsado, estructura de la cubierta muy dañada y vigas de madera que cuelgan.

La estructura actual está compuesta por muros de piedra enfoscados en fachadas y en medianeras, entramado de madera con ladrillo hueco doble, forjados y cubierta de madera.

La inspección previa al derribo a realizar de la construcción actual no ha aportado ningún dato alarmante que conlleve riesgos para ninguna de las construcciones colindantes. Sin embargo, el proyecto recomienda una serie de medidas antes y durante la demolición para evitar cualquier afectación a los edificios colindantes.