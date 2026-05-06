El Ayuntamiento de Burgos convoca 3.304 plazas para las Escuelas Deportivas Municipales en el curso 2026/2027

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Fomentar la iniciación deportiva, la agilidad y el interés por la actividad física entre los escolares burgaleses nacidos entre 2009 y 2020 y ampliándose el rango de 1998 a 2021 en el caso del deporte inclusivo. Ese es el objetivo de las Escuelas Deportivas Municipales. La concejala de Deportes, Carolina Álvarez, ha presentado esta la nueva oferta de este programa que cierra el presente curso con un total de 6.905 usuarios y que el próximo curso alcanzará cifras similares.

El proceso de matriculación se llevará a cabo de forma escalonada a través de la web del Servicio Municipal de Deportes y en los distintos centros deportivos de la ciudad. "Los abonados podrán hacerlo a partir de las 8 horas del 19 de mayo" y "los no abonados a partir de las 08 horas del 21 de mayo".

El programa ha contado este curso con un presupuesto total de 1,05 millones de euros. De esta cantidad, el Ayuntamiento ha recuperado 652.875 euros a través de las cuotas, mientras que los 397.000 euros restantes "son sufragados directamente por los fondos municipales". Esta inversión se destina principalmente a la contratación de monitores a través de entidades como Sprinter, la Federación de Fútbol de Castilla y León, el Club Balonmano, el Club El Cid o Arasti Barca, mientras que el resto sirve para la compra de material deportivo.

De las plazas totales, el Ayuntamiento ofrece directamente 3.304 vacantes distribuidas en 26 disciplinas. El resto de la oferta se canaliza a través de los centros escolares, "sumándose este curso 13 colegios de la capital que ofrecerán 16 disciplinas diferentes".

Como principal novedad técnica, "se ha reestructurado la categoría de gimnasia para ofrecer una formación más específica". Así, "se han creado las modalidades de gimnasia y acrobacias, actividades gimnásticas de psicomotricidad, artística, rítmica y trampolín".

Los precios varían en función de la modalidad y la condición de abonado. "Las plazas ofrecidas por los centros educativos para una hora a la semana, tendrán un precio de 56 euros para abonados y de 80 euros para no abonados", señaló Álvarez. En caso de ser dos días a la semana, el precio será de 78,54 euros para abonados y de 112,20 euros para no abonados.

Las plazas lanzadas por el Ayuntamiento para las Escuelas Municipales oscilan entre los 50 y los 91 euros para abonados, y entre 72 y los 131 euros para no abonados. "En este caso solo hay propuestas deportivas de una hora semanal", señaló la edil.

La concejala recordó el compromiso social del área de Deportes. "Que en un hogar no haya recursos no significa que los niños no puedan practicar deporte". Por ello, "aquellas familias que presenten el certificado de vulnerabilidad podrán acceder a los cursos de forma gratuita".

Las actividades se desarrollarán en las 17 instalaciones municipales. No obstante, Álvarez advirtió que, debido a las obras de mejora previstas en varios centros, "es posible que se produzcan modificaciones o cambios de ubicación durante la ejecución de los cursos".

Finalmente, recordó que, "aunque todos los espacios cuentan con seguro de responsabilidad civil, este no cubre accidentes deportivos" y que "el Servicio Municipal de Deportes ofrece una póliza genérica opcional para los alumnos con un coste de 25 euros anuales".