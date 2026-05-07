Programas de Formación y Empleo. 30 años cambiando vidas

Exposición de los 30 años de Programas de Formación para el Empleo.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Sillones y bancos de las estancias nobles del Ayuntamiento de Burgos y un extraordinario centro floral jalonan la entrada del Monasterio de San Juan que estos días acoge una exposición conmemorativa de las tres décadas de los Programas Mixtos de Formación y Empleo. Entre los paneles que ilustran el contenido de los 55 programas organizados en la ciudad bajo las figuras de taller de Empleo, programa mixto y programa dual.

La iniciativa persigue una formación para encontrar un trabajo centrado en perfiles con paro de larga duración, especialmente jóvenes sin formación o mayores que tienen más complicado acceder al mercado laboral. ««Estos programas son empleo y formación, es decir, certificado profesional y contrato laboral y gracias a esto las persona se movilizan y cambian no solo su situación laboral sino su perspectiva vital», señaló el director genera del Ecyl, Jesús Blanco.

«Es un programa de éxito que arrancó hace 30 años con el concejal Pepe Sagredo con el INEM y luego la Junta de Castilla y León, es un legado que debemos continuar porque es un programa que se reduce a la cuestión principal que es generar oportunidades para quien lo tiene un poquito más difícil por sus circunstancias vitales», destacó la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

En total se han organizado 55 programas de formación y empleo que han beneficiado a un millar de burgaleses y que ha supuesto una inversión de 13,7 millones de euros. «Es un triple win porque favorece a las personas, que incrementan su empleabilidad gracias a una formación y con posibilidades de inserción en muchos casos, favorece a las empresas que adquieren personal cualificado e incrementa su competitividad y nos favorece a todos los ciudadanos porque se actúa sobre espacios y patrimonios públicos», remarcó el director general del Ecyl, Jesús Blanco.

De forma paralela a ayudar a personas con dificultades de acceso a un empleo durante largo tiempo, con las inseguridades y carencias que ello genera, también permite recuperar espacios urbanos. La muestra da ejemplo de ello. Los cursos de costura y patrimonio textil con algunos de los elementos que han mejorado su aspecto como los Gigantillos y un traje de danzante. También representados los diferentes cursos de artes decorativas, vivero forestal, muralismo o intervención en espacios. Así se han recuperado los Huertos de Ocio, se han instalado huertas escolares, se han recuperado muros de la ciudad, se han remozado con albañiles en formación muros y edificios municipales...

Entre los paneles explicativos de cada formación e intervención realizada y el número de alumnos, vitrinas con herramientas propias de cada especialidad: podadoras manuales, martillos, hilos, agujas o patrones y brochas. Los elementos que ayudan día a día durante el tiempo que dura el curso a reforzar autoestimas perdidas para volver a encontrar un trabajo y recuperar o empezar una nueva vida. «Toda inversión es rentable porque cualquier inversión que se haga en formación nos renta a todos», remarcó Blanco.

El alto grado de inserción tras realizar el curso da buena cuenta de ello. El 56% pasa del curso de formación y empleo, que capacita para una labor profesional mientras se cobra un sueldo y se vuelve a cotizar laboralmente, al mercado del trabajo real. Para lograrlo hay un paso previo de búsqueda de sectores y actividades con demanda de personal. «Los programas han ido evolucionando de cómo se configuraban al principio a como se hace hoy, lo hacemos en una convocatoria de subvenciones considerando las especialidades que tienen una mayor inserción, en función de las circunstancias de los colectivos que se incorporan», remarcan. 30 años de experiencia en estrategias que cambian vidas.

«Todo, todo empieza cuando uno tiene trabajo, si esto permite capacitar a las personas que están en riesgo de exclusión social y generar una oportunidad laboral es bienvenido y es donde tenemos que estar como administración pública», remarcó Ayala.