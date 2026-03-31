Burgos forma a 276 desempleados con los programas mixtos de empleo de la Junta

Foto de familia de los participantes en los 13 cursos que se clausuraban ayer, en la Delegación de la Junta en Burgos.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Un modelo «win-win-win» o de «triple beneficio»: formación, empleo y servicio a la comunidad. Así define Jesús Blanco, gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), los programas mixtos de empleo, que han permitido formar a 276 desempleados en la provincia de Burgos con una inversión de 4,5 millones de euros durante la convocatoria 2024/2025.

«Los participantes obtienen una capacitación profesional, incrementan sus posibilidades de empleabilidad y consiguen que se fije población en el territorio al desarrollar un trabajo remunerado en entidades locales y entidades sin ánimo de lucro», describió, ya que muchos de los participantes han desarrollado trabajos en pequeños municipios repartidos por toda la provincia, así como en la capital, Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

En la clausura en Burgos de 13 de los programas, con una participación de 184 desempleados de todas las edades, Blanco, que estuvo acompañado por el delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz, destacó la alta tasa de inserción laboral que consiguen estas actividades. De media, la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo está en el 66%, pero se eleva al 85% en la especialidad de jardinería y gestión forestal y se acercan también a esos porcentajes tan altos los programas vinculados a la atención sociosanitaria.

Un momento de la clausura de 13 programas de formación y empleo de la Junta de Castilla y León.SANTI OTERO

El éxito de esta iniciativa ha llevado a la Consejería de Empleo, presidida por Leticia García, a elevar el presupuesto en 500.000 euros para las anualidades de 2026/2027, con lo que se pasará de 4,5 a 5 millones de euros. Este abril da comienzo la nueva edición en la que se pondrán en marcha 23 programas mixtos que llegarán a 294 trabajadores, según explicó momentos antes de entregar los certificados profesionales a varias decenas de los participantes de la última edición.

Los responsables autonómicos destacaron el carácter práctico de estos programas, que combinan formación teórica con experiencia laboral remunerada, permitiendo a los participantes obtener certificados profesionales en distintos ámbitos. «Es verdad que en algunos talleres de empleo nos decían algunos de sus profesores que tenían ya peticiones de empresas, incluso antes de que acabara, por ejemplo, en los sociosanitarios, jardinería y fontanería también», precisó Saiz.

13 programas

Los trece programas que se cerraban con este acto, en el salón de la Delegación de la Junta en Burgos, han supuesto una inversión de 2,7 millones de euros, que forman parte del total de los 4,5 comentados al inicio de esta información.

Un momento de la clausura de 13 programas de formación y empleo de la Junta de Castilla y León.SANTI OTERO

A la clausura acudieron también alcaldes y concejales de las entidades promotoras, subrayando la importancia de la colaboración institucional para mejorar las oportunidades laborales en el empleo.

Por ejemplo, por parte de la Diputación Provincial se terminaban tres programas de los que se beneficiaron 48 desempleados (16 por proyecto) y una inversión de 668.445 euros.

En el caso del Ayuntamiento de Burgos, se propició un proyecto de formación relacionado con la jardinería y el mantenimiento de espacios públicos en la ciudad con un total de 16 trabajadores.

Miranda de Ebro también contó con otros 16 participantes en tareas de jardinería, naturaleza y biodiversidad que han podido desarrollar la ampliación del jardín botánico municipal.

Los desempleados de la zona de Valle de Tobalina enfocaron su aprendizaje al viverismo, vinculado a la producción de alimentos de proximidad y a la creación de ecosistemas autosuficientes. En el caso de Lerma, las actividades formativas para 16 alumnos estuvieron destinadas a la albañilería y pintura.

Por último, participó la Fundación Cisa-Aspanias con otros 16 desempleados que aprendieron los detalles del reciclaje del aceite vegetal usado.