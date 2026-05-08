Vox apoyará modificaciones presupuestarias vinculadas a la emergencia de los autobuses de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos ha incidido en el balance «absolutamente negativo» que arrastra el equipo de Gobierno del Partido Popular cuando apenas queda un año para terminar el mandato.

El portavoz de la formación, Fernando Martínez-Acitores, quiso dejar fuera de esta evaluación negativa la tragedia del incendio de los autobuses. Como explicó, traerá graves consecuencias para las arcas municipales en un momento en el que se ha estado al borde de la intervención por parte de la Junta de Castilla y León y en el que se trabaja en un plan económico financiero interno. Desde su punto de vista, el PP deberá centrarse en este año que queda «exclusivamente» en cubrir gastos esenciales y afrontar las consecuencias de la emergencia.

El concejal cuestionó la falta de avances en proyectos estratégicos de ciudad como el Mercado Norte o la parcela dotacional del solar de Artillería. Según afirmó, el PP ha ido «renunciando» a iniciativas incluidas en su programa electoral y el mandato podría cerrarse con escasos proyectos culminados.

Martínez-Acitores criticó el «triunfalismo» mostrado por la alcaldesa, Cristina Ayala, tras la gestión de la crisis del transporte público. A su juicio, el Ejecutivo local «ha cumplido con su deber», pero todavía quedan muchas incógnitas sobre cómo se financiarán futuras inversiones, la compra de autobuses o las nuevas instalaciones del servicio municipal.

En este sentido, confirmó que Vox está dispuesto a apoyar modificaciones presupuestarias siempre que estén vinculadas exclusivamente a los contratos de emergencia derivados del incendio. Sin embargo, rechazó que se aprovechen esos expedientes para incluir otros proyectos municipales ajenos a la crisis.

Entre las cuestiones a decidir próximamente, Martínez-Acitores explicó que en la reunión del Servicio de Movilidad y Transportes (Smyt) se planteó incluso la posibilidad de adquirir los autobuses cedidos temporalmente por Madrid una vez concluya el periodo de préstamo de seis meses.

Por otro lado, el responsable del grupo municipal dio cuenta de la reorganización de las comisiones municipales tras la entrada de la concejal Carolina Mínguez, en sustitución de Marta Alegría. La nueva edil del grupo representará a Vox en Instalaciones Deportivas y en el distrito Sur.