Reunión entre PP y Vox para «desatascar» asuntos de ProBurgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Las luces de navidad de gran formato han propiciado la llamada del equipo de Gobierno a Vox con quienes iniciaron la legislatura en coalición. El asunto es la encomienda de gestión de las luces de Navidad de gran formato a Proburgos. «En marzo corría tanta prisa y en el consejo de abril, del pasado miércoles, no se dijo nada, pregunté en ruegos y preguntas porque me sorprendió que no volviera el tema», explicó el concejal de Vox, Ignacio Peña.

Uno de los asuntos que están pendientes de aprobar porque, a juicio de Vox, «el equipo de Gobierno se olvida que es complicado sacar adelante porque están en minoría», especificó Fernando Martínez Acitores. Pero la respuesta que han tenido desde el otro lado es «obviar la autocrítica, culpando a la oposición, y se olvidan que tienen que acostumbrarse a tratar cualquier cuestión con la oposición puesto que para sacar adelante cualquier tema municipal, les guste o no, necesita a la oposición», añadió Peña.

El primer punto de acercamiento está relacionado con los asuntos de ProBurgos. «Nos congraciamos porque igual que hasta ahora hemos dicho que no recibíamos ninguna llamada para nada, por fin hemos recibido uan petición de reunión para desatascar algún tema de ProBurgos». Entre los que Vox considera que deben ponerse sobre la mesa es la encomienda de gestión de Festejos, dentro del área de Cultura, a la Sociedad de Promoción.

En el mes de marzo el PSOE presentó recursos de reposición sobre este procedimiento que deben resolverse. En el caso de Vox votaron en contra del contenido. «Nos pareció una jugada no demasiado limpia porque si somos conscientes de la caótica situación que vive Cultura, entendemo sque hay que arrimar el hombre, pero eso no significa que se aproveche para delegar la contratación durante cinco años, hipotecando el próximo gobierno, se podrá hace run año», expuso Peña.

Este será uno de los asuntos que se prevé abordar esta misma tarde, entre otros asuntos. «Nos gustaría pensar que es un cambio de actitud, se lo hemos advertido en los consejos, no se peude ser tan orgulloso y muchas cosas no salen por la falta de humildad y prepotencia del equip de Gobierno de no querer contar con la oposición». Valoran este inicio de contactos de manera positiva, quizás como un cambio. Aseguran que ellos no han cambiado de actitud. «Nosotros seguimos dispuestos a tender la mano, si no hacemos política de las cosas ni para mal ni para bien, y ahí estamos tendiendo la mano en muchas cosas y ellos nos ignoran», lamentó Martínez Acitores.

Contratos patrocinio

En cuanto a la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción de Burgos, Proburgos, celebrada el pasado miércoles, Peña hizo especial mención a un acuerdo de patrocinio que «nos negamos a que se generalice». Se trata de un contrato de patrocinio que financia al 100% el coste de dos actividades organizadas por una Fundación externa.

Desde Vox no quisieron hacer referencia a la entidad ni el objeto, aunque a todas luces parece ser el contrato de patrocinio con Fundación Asti para financiar la programas educativos Asti Robotic Challenge y ThecnoBur for Kids. La entidad aporta a ambos programas una cantidad cerca a los 60.000 euros donde 49.000 se destinan a la primera iniciativa que reúne a grupos escolares de diferentes niveles en torno a retos sobre tecnología y 5.000 al segundo definido para niños más pequeños.

«No dudamos del interés que la iniciativa tiene, ni el beneficio de promover la imagen de Burgos pero nos parece una práctica grave que el Ayuntamiento financie al 1005 las actividade que celebran entidades privadas, para eso qué mejor que celebrarla nosotros mismos», señaló Peña.