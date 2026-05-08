Cada paso cuenta, de Burgos a la India, para dar un futuro a los niños de la calle

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Por cada 1.000 euros, una beca anual de estudio para un niño de la calle en India. Una oportunidad, un sueño cumplido. El mejor regalo posible para escapar de la miseria. Cuando más se recaude, mejor. Paso a paso, donativo a donativo, la Universidad de Burgos (UBU) lleva más de dos décadas inmersa en esta misión. Primero en Puyo (Perú) y después en Bangalore. A distancia y sobre el terreno, implicado a alumnos, profesores y entidades del tercer sector. Todos a una, desde 2004, por la Cooperación al Desarrollo.

La captación de fondos se realiza a través de diferentes vías. Entre ellas, la Marcha Solidaria del Proyecto UBU-Bangalore, cuya vigesimoprimera edición congregó este viernes a unos 150 participantes en el Hospital del Rey. Bajo la batuta de los profesores Rafael Calvo y Jesús María Álvarez y la inestimable colaboración del alumnado de 2º de Educación Social y 3º de Educación Infantil, la cita permitió recaudar cerca de 500 euros.

Por obra y gracia de la Asociación Limes DP y la Pastoral Universitaria y Cultura, la Marcha pretendía llegar hasta Rabé de las Calzadas siguiendo la estela del Camino de Santiago. Pero la amenaza de lluvia obligó a cambiar de planes. Mejor no jugársela como en años anteriores, pues no sería la primera vez que los ‘peregrinos’ cruzan la línea de meta completamente embarrados.

Del punto de partida en dirección a la Catedral (inmejorable «plan B), los participantes contemplaron las puertas de Antonio López y disfrutaron del Papamoscas. «Muchos no lo habían visto nunca», reconoce Calvo. Puede resultar extraño, pero tiene su lógica porque «casi el 70% de los alumnos son de fuera de Burgos».

Aparte del alumnado y de los docentes, también se sumaron a la iniciativa usuarios y profesionales de la Asociación Pro Salud Mental de Burgos (Prosame), la Fundación Intras y Aspanias. La «conexión» entre unos y otros fue inmediata y todos disfrutaron de la comida y las actividades programadas por la organización -no exentas de improvisación por la lluvia- en el seminario de San José.

Una vez más, a Calvo le llamó especialmente la atención que «los jóvenes y adultos de las asociaciones son súper generosos». Hasta el punto de aportar sus donativos aunque «luego no puedan ir». Y los que van, salta a la vista, demuestran «ilusión por el proyecto».

Idéntica valoración la de Álvarez. Lo que más destaca de esta Marcha es su capacidad de «integrar valores» desde una «dimensión solidaria, cultural y deportiva». También «espiritual y religiosa», cómo no, gracias al Camino de Santiago. Lo mejor, sin ningún género de dudas, es que se establece una «relación de aprendizaje desde la inteligencia emocional y la empatía» que recoge, en apenas unas horas, la «pasión del alumnado y de las asociaciones».

Podría decirse que el «éxito» de esta iniciativa radica más en la calidad que en la cantidad. En la calidad humana de quienes colaboran antes, durante y después. Tal es el agradecimiento mutuo que se ha instaurado una emotiva tradición: el alumnado de la UBU envía un vídeo de agradecimiento a las asociaciones y estas hacen lo propio. Un intercambio «muy entrañable» que Calvo no pasa por alto.

«Os queremos mucho»

Cada verano, un grupo de voluntarios se traslada a Bangalore para realizar actividades formativas y de sensibilización con niños, jóvenes y adultos. Álvarez estuvo ahí desde el principio, tanto en Ecuador como en la India, y le apena que el viaje no se pueda llevar a cabo este año debido a la delicada situación que atraviesa el país. Una decisión tristemente «inevitable» que no impedirá, desde luego, seguir colaborando con los misioneros de San Francisco de Sales cuyo recibimiento siempre ha sido «súper acogedor».

Deseoso de poder regresar lo antes posible, Álvarez rememora el mensaje que siempre transmite a los voluntarios: «Venimos a aprender, no a enseñar». Le consta que a más de uno «le ha cambiado la vida». Para bien, por supuesto, al igual que aquellos chavales -hoy adultos- que pudieron labrarse un futuro gracias a las becas. Cómo olvidar, por ejemplo, a aquella niña que les visitó años después tras licenciarse en Psicología y Periodismo.

«Os queremos mucho». A estas alturas, Álvarez ha escuchado esta frase en infinidad de ocasiones. Le enternece recordarlo, como no podía ser de otra manera, aunque le entristezca no poder volver tan pronto como quisiera. En cualquier caso, celebra que el proyecto haya podido ayudar a más de 500 niños a labrarse un futuro e intervenir, aunque sea de manera indirecta, con unos 20.000. Todo gracias al trabajo en equipo y la inestimable ayuda del tejido asociativo local, siempre al pie del cañón.