190 kilómetros por delante, sin miedo, para la gran conquista jacobea

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

En marcha desde noviembre de 2021 y con una media de cuatro etapas por año. El reto que en su día se marcó un grupo de usuarios de la Asociación Pro Salud Metal Burgos (Prosame) está cada vez más cerca de cumplirse. Paso a paso, cada equis tiempo, el Camino de Santiago les espera. Todavía les separan 190 kilómetros de la plaza del Obradoiro, pero a estas alturas saben de sobra que tarde o temprano cruzarán la línea de meta.

Espoleados por Sergio de la Fuente, educador social de la entidad, los ‘peregrinos’ de Prosame esperan ansiosos el próximo fin de semana. Se desplazarán en furgoneta hasta el punto exacto donde lo dejaron la última vez, en tierras leonesas. De Camponaraya hasta Pereje, algo más de 20 kilómetros y un merecido descanso en el albergue municipal. Al día siguiente, se dirigirán a La Faba. Tan solo un palmo les separará de Galicia, así que «si llegamos el domingo con fuerzas nos planteamos hacer los últimos cinco kilómetros que nos llevarían hasta O Cebreiro».

Salvo que el tiempo haga de las suyas, De la Fuente confía plenamente en los «chicos». Juanjo, ya veterano en la Ruta Jacobea, reconoce que «al principio teníamos dudas y un poco de miedo». Ahora todo lo contrario. «Hemos cogido pierna y estamos decididos a acabar», asevera pese a reconocer que «hemos sufrido en algunos tramos por las cuestas».

«Si estuviese el papa en Galicia, vamos corriendo», bromea José Luis. También tiene callo en esto del Camino, que «hay que hacer al menos una vez en la vida», y se lo pasa «muy bien» en cada viaje. Daniel, por su parte, repite por segunda vez y le parece una «experiencia muy agradable». Lo único malo, eso sí, es «cuando llueve». Por eso, precisamente, en su equipaje nunca falta el paraguas.

A modo de «entrenamiento», Prosame participó el viernes en la Marcha Solidaria del Proyecto UBU-Bangalore que permitió recaudar fondos para sufragar becas estudiantiles a niños de la calle en la India. Tal y como explica De la Fuente, se animaron después de que Rafael Calvo, profesor de Educación Social de la Universidad de Burgos y uno de los promotores de la iniciativa, les invitase a raíz de una actividad multideporte que compartieron con sus alumnos de 3º. Dicho y hecho, acudieron encantados de poder aportar su granito de arena a la causa.

Con Santiago en el horizonte, cada vez más cerca, tanto De la Fuente como el resto de caminantes tienen claro que se darán un «homenaje gastronómico» en cuanto culminen el recorrido. Aún queda, pero ya acarician espiritualmente la capital gallega con la punta de los dedos.

Una decena de etapas, nada más. Teniendo en cuenta, eso sí, que «a partir de Galicia es cuando más aprieta la cosa». No en vano, cuentan con el respaldo logístico de dos furgonetas por si alguien se lesiona. Nunca se sabe, aunque la actitud resiliente de Juanjo, José Luis, Daniel y el resto de la tropa deja entrever que el cansancio no hará mella en su afán por conquistar la bendita Ruta Jacobea.