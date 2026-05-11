La IA llega a la cocina. Cortar, preparar y emplatar sin manchar un plato

Las manos manipulan lo que se ve en las gafas 3D y se pueden observar en la pantalla del ordenador.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Dominar una técnica se consigue a base de repetir un proceso. El ser humano aprende mediante prueba y error hasta lograr controlar una acción. En la formación de un cocinero, esto se repite con productos, técnicas de preparación y métodos de cocinado. Para hacer todo un poco más sencillo, el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Flora-Escuela de Hostelería y Turismo de Burgos lidera un proyecto europeo junto a otros cinco socios de tres países diferentes que permite recrear una cocina de manera virtual. Y no tiene que ver con los electrodomésticos. Se trata de MR-Preculinary.

«Con la realidad virtual y la inteligencia artificial hemos visto un gran potencial para la educación. En cocina nos permite realizar la primera fase de aprendizaje y dominio de una técnica o de un alimento por parte del alumno sin gastar ni un solo euro en producto y facilitando a todos los estudiantes el acceso a ese proceso de perfeccionamiento», explica el director del CIFP La Flora, Óscar Carbonell. Él y el profesor Fernando Martínez-Conde son los coordinadores de este proyecto, que cuenta con cinco socios. Calculan que un tercio de la parte práctica relacionada con el conocimiento de los diferentes productos, las técnicas de preparación y la elaboración de platos completos puede realizarse a través de gafas 3D, sin tocar ningún alimento ni sufrir cortes. Es la cocina virtual que llega de la mano de la Inteligencia Artificial (IA) y la realidad aumentada, y que se diseña desde la plaza de La Flora en colaboración con otros equipos didácticos.

De esta manera, las herramientas y metodologías didácticas incorporadas a la plataforma han sido desarrolladas desde la Facultad de Educación por tres expertos en didáctica y nuevas tecnologías. Son Sonia Rodríguez Cano, Vanesa Delgado y Miguel Ángel Delgado. El desarrollo tecnológico de la herramienta corre a cargo de la empresa de programación PlayMebit SL, de Madrid. Los centros educativos que están probando y aportando a la herramienta tecnológica, además del centro burgalés que ejerce como coordinador, son la Escuela de Hostelería SIA, de Letonia, y la Universidad UCP de Praga, en la República Checa.

La iniciativa arrancó el 31 de diciembre de 2024 y cuenta con 250.000 euros aportados por fondos de la Unión Europea, al tratarse de un proyecto innovador y con un fuerte compromiso social. El equipo ya ha diseñado la herramienta y el software, y está integrando poco a poco todos los elementos de una biblioteca virtual de cocina que permite conocer un producto, las técnicas y los posibles platos que pueden desarrollarse. Actualmente se encuentra al 70 % de ejecución y dispone de un año de prórroga.

Durante el desarrollo de la plataforma, los plazos y las cifras han cambiado. El concepto inicial del proyecto planteaba incluir en la aplicación y en el eBook que la complementa un total de 25 productos analizados de forma completa, 20 técnicas de elaboración y entre 50 y 100 platos predefinidos con su réplica virtual. Sin embargo, dos años después, esas cifras se han ampliado. Se incluirán el análisis, las características y la reproducción en tres dimensiones de entre 70 y 100 productos, las elaboraciones se mantienen, por el momento, en 20 técnicas y se definirá una variedad de 200 creaciones gastronómicas diferentes. «La tecnología ha evolucionado muy rápido. El desarrollo de la IA nos ha facilitado el proceso técnico y nos permite ampliar las expectativas iniciales, aumentando los escenarios, productos y técnicas que el alumno podrá aprender mediante esta innovadora herramienta educativa», sostiene Carbonell.

Aplicación única

MR-Culinary es una aplicación de cocina única. Se han analizado distintas propuestas del mercado, pero la mayoría son juegos de cocina que no alcanzan el nivel técnico y educativo de la herramienta en la que están trabajando los responsables del proyecto. Su uso es eminentemente educativo y se divide en tres herramientas clave: identificación e información de los productos, técnicas de tratamiento y elaboración y platos recreados en 3D que se pueden diseccionar, acercar y analizar para ver sus diferentes componentes y la elaboraciones para llevarlas a cabo.

El objetivo de MR-Preculinary no es quedarse únicamente en el material incluido, sino seguir avanzando conforme la tecnología lo permita. «Nos gustaría ampliar las técnicas, pero hay movimientos en los que aún estamos limitados en la reproducción. No obstante, podrían incorporarse en el futuro conforme vaya mejorando este tipo de tecnología de realidad mixta».

De esta manera, el proyecto ofrece una solución innovadora, sostenible , porque reduce el uso de productos durante el entrenamiento, inclusiva , ya que permite el acceso en igualdad de condiciones a todos los alumnos mediante la disponibilidad gratuita de las gafas, y accesible. «De momento contaremos en el centro con cinco gafas para poder acceder a la herramienta, que será de acceso abierto y gratuito en el paquete de Meta. Además, si hay cocineros o profesionales que quieren probarla, pueden venir al centro», remarca el director de la Escuela de Hostelería de Burgos.

Del olor a los bits

La aplicación de realidad virtual MR-Preculinary es el destino final de un proyecto que comenzó con una biblioteca especial en el CIFP La Flora. El centro cuenta con 1.000 productos y referencias físicas en su biblioteca, además de más de 3.000 referencias en su versión online disponible en la web iculinaria.es. «Para desarrollar la biblioteca sensorial nos fijamos en la que tenía Arzak y, después, ha ido creciendo gracias a las aportaciones de alumnos y profesores en sus viajes», señala. Ese fue el inicio del proyecto Innova Culinaria en 2012, que ha seguido creciendo durante estos 14 años hasta llegar a esta app de cocina virtual.

Antes de dar este paso hacia la manipulación virtual, el centro puso en marcha un canal de YouTube para mostrar diferentes técnicas. «Siempre hemos sido partidarios de ampliar los recursos a los que puede acceder el alumnado más allá del aula, y los vídeos a través de YouTube nos parecieron una herramienta interesante para que pudieran disponer de un recurso con el que aprender y practicar un poco más». De esta manera, en 2014 se lanzó el canal de YouTube del centro, donde se alojan un total de 214 vídeos de preelaboraciones que cuentan con cerca de 25.000 seguidores y acumulan ocho millones de visualizaciones. El vídeo más visto es el del despiece de lomo de vacuno, con más de tres millones de visitas.

Todo ello se complementa con prácticas reales en las instalaciones del centro, al que asisten un total de 250 alumnos de manera presencial para cursar estudios de Cocina y Dirección Gastronómica, Restauración y Eventos, Recepción de Hotel, Panadería y Pastelería, Guía Turístico y Coffee Bar. Además, cuentan con grado virtual de guía turístico, así como con todos los niveles educativos de la Formación Profesional.