Descubre la especia invasora que el cambio climático ha traído a Burgos

Con 8.000 participantes en su haber, el programa Jardines con Ambiente afronta su quinta edición fiel al propósito que marcaba el compás de las cuatro anteriores: implicar a los ciudadanos en la conservación de la biodiversidad.

Tal propósito persigue, de hecho, la alianza que un año más renuevan Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento -a razón de 13.000 euros por 'cabeza'- para impulsar esta iniciativa y que permite poner espacios naturales tan emblemáticos como La Isla, las riberas del Arlanzón, Fuentes Blancas, La Quinta, el entorno del Castillo, San Amaro y Las Rebolledas y los parques Félix Rodríguez de la Fuente, Cruz Roja, Doctor Vara, Buenavista y Río Vena a disposición de paseos interpretativos y talleres de voluntariado ambiental, pilares de una actividad que se acompaña también de una exposición itinerante por centros cívicos.

Representantes de ambas partes -el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, y la responsable de Cohesión Social, Bienestar y Sostenibilidad Ambiental de Fundación Caja de Burgos, Carmen Hernando- escenificaban la renovación de esta colaboración que, en 2025, centrará su atención en plantas protegidas y especies invasoras, según avanzó el naturalista responsable del proyecto, Miguel Ángel Pinto.

De entre las primeras destacó la anémona amarilla, que crece en Fuentes Blancas. "La situación de esa planta a nivel nacional es escasa porque requiere unas condiciones muy concretas y tenemos la suerte de tener esa especie allí", precisaba, para ubicar en el otro extremo, como ejemplo de las no deseadas, cuya proliferación supone un riesgo para la flora autóctona, al ailanto, muestra además de los estragos del cambio climático.

"Aquí, por el frío que teníamos, no se instalaban, mientras que si ibas hacia La Rioja, toda la cuneta a partir de Santo Domingo de la Calzada estaba llena de ellos. Allí ya era invasora hace 40 años y aquí no, precisamente porque nuestra temperatura impedía que se expandiera. Las cosas han cambiado. Ahora Burgos ya no es lo que era y el ailanto, tanto en el cerro del Castillo como en Fuentes Blancas, ya supone un peligro", explicaba.

A ahondar en estas 'presencias' y otras realidades de la ciudad se dedica precisamente Jardines con Ambiente, pensado, según subrayó Pinto, para difundir la riqueza natural de la ciudad para facilitar su disfrute y reforzar la inquietud de la población por su cuidado: "Al final, si tú conoces lo que hay alrededor, tanto en plantas como en animales, te vas a dar cuenta de varias cosas. La primera es que la ciudad está más viva de lo que a veces pensamos. La segunda es que nos están indicando algo y cuando vemos que cambian las cosas, es decir, que unas desaparecen y otras aparecen, podemos preguntarnos qué está pasando".

Esta quinta edición se aprovechará también para reivindicar los alcorques vivos, tendencia actual que aboga por dejar crecer plantas silvestres en estas zonas de tierra sin pavimentar alrededor de un árbol. "No ha sido demasiado bien entendido por la población y lo que vamos a intentar es que se entienda, que se conozca, porque realmente el que de repente por una calle encuentres un lugar al lado de los árboles que está lleno de florecillas o de plantas silvestres, no significa necesariamente un abandono de la labor. Eso que parece un 'maremágnum' de malas hierbas es, precisamente, biodiversidad, es lo que hace rica la ciudad", defendía el experto.

Por su parte, Carlos Niño, destacaba los buenos resultados obtenidos en anteriores ediciones por la iniciativa, mientras que Carmen Hernando, abundaba en este aspecto y explicaba que las encuestas realizadas a los participantes (mujeres de entre 18 y 65 años, mayoritariamente) confirman la utilidad del programa. "Hemos comprobado el conocimiento de los burgaleses sobre la flora y fauna de nuestra ciudad antes y después de pasar por él, sobre un total de cinco puntos, y se registra un crecimiento de más de un punto. También aumenta el conocimiento de las labores que realiza el Ayuntamiento, así como el interés por participar en labores de voluntariado. Por lo tanto, pensamos que estamos logrando un impacto positivo", detallaba la responsable de la Fundación Caja de Burgos.

Jardines con Ambiente comenzará este mes y se desarrollará hasta finales de 2025. En total, se realizarán 24 paseos interpretativos de 90 minutos de duración cada uno. Para el voluntariado se han diseñado ocho tipos de acciones, entre las que se encuentran las vinculadas con los tres ámbitos citados por Pinto, así como talleres de revisión de cajas-nido y refugios para invertebrados polinizadores, así como colocación de espacios para cárabos y murciélagos. Habrá cuatro salidas de iniciación del conocimiento y otras tres de identificación de especies más comunes.

La muestra itinerante abordará las adaptaciones que hacen las plantas para protegerse de los peligros y lograr sobrevivir. Se harán visitas guiadas y las exposiciones de ediciones pasadas se ofrecerán a los centros escolares en el marco de 'La ciudad también enseña'.