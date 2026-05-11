El PSOE urge arreglar las goteras en instalaciones deportivas: «Es una desfachatez»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Más intervenciones y menos «performances» ante la proliferación de goteras en diferentes instalaciones deportivas. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos denunció este lunes la situación que atraviesan complejos como el de San Pedro y San Felices, El Plantío o Javier Gómez por la inacción de un equipo de Gobierno que tampoco ha tomado medidas para la mejora de los campos de fútbol de Pallafría o la demolición del velódromo de San Cristóbal.

«Es una desfachatez», sentenciaba el edil socialista Félix Cantabrana tras ironizar con la posible conversión de los citados polideportivos en «piscinas de waterpolo». Del mismo modo, calificó de «ridiculez» el hecho de que el Ejecutivo municipal saque pecho de cada «operación de mantenimiento», ya sea con ruedas de prensa o difundiendo vídeos a través de las redes sociales, como el reciente «arreglo ordinario» de los corrales de la plaza de toros. Una actuación necesaria, a su juicio, porque están «a la intemperie». En cualquier caso, considera que dicha instalación presenta todavía «muchas carencias» que no se resuelven a base de «pintura y limpieza».

Otro aspecto que Cantabrana tampoco quiso pasar por alto fue el cierre, por obras, de la piscina de San Amaro este verano. Convencido de que su reapertura no se podrá llevar a cabo en agosto, criticó la falta de previsión del Partido Popular a la hora de licitar el contrato, adjudicado a la empresa Pool Time por 164.000 euros, para la reparación del vaso exterior.

«Estamos hablando de cerrar una instalación que es la joya de la corona en verano», esgrimió el concejal del PSOE convencido de que el pliego de condiciones debiera haber tenido en cuenta las fechas para el desarrollo de las obras. Así las cosas, lo ideal sería empezar a septiembre.

A pesar de su requerimiento, Cantabrana adujo que «la empresa nos tiene agarrados de pies y manos». Tanto que, si se ahora se sugiriese retrasar el inicio de la intervención, «puede exigir algo a cambio». En este sentido, lamentó que el PP de Cristina Ayala respondiese con un «bofetón en la cara» cuando el grupo socialista puso sobre la mesa su parecer en torno a este asunto.

En lo que respecta al arreglo del vaso, el edil aseguró que la pérdida de agua «no es tan grave» como la que en su día se constató en El Plantío. No en vano, señaló que el problema se tendría que haber «atajado de inicio» en vez de «esperar a que sea más grave».