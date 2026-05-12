El PSOE exige a Ayala aparcar el túnel de la calle Santander: "No es momento de proyectos megalómanos"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos instaba a la alcaldesa, Cristina Ayala, a renunciar al túnel de la calle Santander al considerar que, además de innecesario, es inasumible en el actual contexto financiero del Ayuntamiento. "No es el momento de proyectos megalómanos", indicaba la concejal del PSOE Sonia Rodríguez, para exigir al equipo de Gobierno que, "dadas las circunstancias", concentre sus esfuerzos en resolver las necesidades más urgentes de la ciudad.

Rodríguez enmarcaba tal petición en la "preocupante" situación económica municipal, agravada recientemente por el incendio que arrasó la mitad de la flota de autobuses urbanos, pero sobre la que el PSOE ya había alertado con anterioridad.

Al respecto, la edil socialista achacaba el origen del escenario actual a una "desmedida" amortización anticipada de la deuda de los consorcios. Según recordaba, la estrategia elegida por Ayala reducía los remanentes de tesorería de 70 a 22 millones de euros en un solo año y obligaba al Ayuntamiento a contemplar la contratación de un crédito de 25 millones para equilibrar el presupuesto de 2026.

A este contexto se suma, además, el citado suceso en las cocheras que, según Rodríguez, "nos pilla con el pie cambiado, sin remanentes, pero también sin crédito", advertía, para lamentar en este punto que "nada se sabe" todavía del préstamo en cuestión, pese a que es un trámite que se conocía desde finales de 2025. "No son capaces de decirnos aún ni cuánto se pedirá ni en qué condiciones y sabemos que el procedimiento de esta operación podría tardar varios meses en culminarse. Si no reaccionan, va a llegar en septiembre en el mejor de los casos y no vamos a poder hacer nada con ese dinero", alertaba.

Era precisamente esta coyuntura la que movía a la concejal del PSOE a rogar expresamente a Ayala que desista del túnel de la calle Santander, cuya redacción, remarcó, se licitó por unos dos millones de euros, con una ejecución valorada en torno a los 20 millones. "La ciudad no quiere ni necesita esta obra", afirmaba. A esta actuación sumaba el futuro equipamiento deportivo de la antigua CLH, con un coste próximo también a los 20 millones y que, en su opinión, resulta "imposible de asumir en las circunstancias actuales".

La edil acusaba al PP de "perseguir quimeras" y vender "humo" mientras continúan pendientes actuaciones de mantenimiento e iniciativas mucho más urgentes, como, más allá de la recuperación del servicio de autobuses, lógicamente, la reparación del suelo del monasterio de San Juan, que "lleva meses inutilizado", el arreglo de aceras y calzadas o la reapertura del Teatro Clunia, cerrado desde hace dos años por una avería en la caldera.

No obstante, el PSOE estaría abierto a respaldar tanto el futuro crédito como eventuales modificaciones presupuestarias para atender estas necesidades, especialmente las derivadas del incendio de las cocheras. Eso sí, supeditaría ese apoyo a que el equipo de Gobierno reconsidere aquellas inversiones que, según ha advertido Rodríguez, "condicionan el futuro de la ciudad".