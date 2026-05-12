Un océano de unión. Las peñas te esperan este sábado para montar un puzle de 13.500 piezas

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Unidos. Mano a mano. Sin importar el color de la camiseta. Las peñas de Burgos volverán a lucirse por las calles de la ciudad con un reto que lanzan a toda la ciudadanía. Lograr elaborar un puzle de 13.500 piezas durante la mañana del próximo sábado. «Llevamos cuatro o cinco años haciendo concursos de puzles entre las peñas para nosotros, la gente se suele apuntar y ya este año planteamos sacarlo a la calle, para que sea un poco más visible», explicó el presidente de la Hermandad de Peñas, Miguel Santamaría.

A las diez de la mañana, en la Llana de Afuera, se desplegarán un total de nueve mesas. El objetivo es que, de manera ininterrumpida, un grupo de 70 personas, que pueden ir rotando a lo largo de la mañana, se afanen en lograr casar las 1.500 piezas de cada bolsa. El reto es reconstruir una figura centrada en el fondo marino.

Imagen del puzle de 13.500 piezas que se recreará el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana en la Llana de Afuera.

«Es de agradecer la iniciativa de la federación y sus integrantes por organizar las distintas iniciativas que permiten dinamizar una zona más de la ciudad que vamos a poner en valor entre todos», señaló el concejal de Festejos, César Barriada. De esta manera, durante el próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana quien lo desee, peñista o no, podrá participar en el ensamblaje de las 13.500 piezas.

Es una iniciativa que se desarrollará durante la mañana. El ritmo lo ponen los puzleros. «El final va a ser cuando se acabe, no sabemos cuánto tiempo será, se complica por el tema de las fichas del mismo color, pero tenemos puzleros acostumbrados a hacerlo muy bien y nos han demostrado que pueden completar uno de 500 piezas en hora y diez minutos», explica el coordinador del Reto del Puzle de la Hermandad de Peñas de Burgos, José Antonio Medina.

Una cita que nace con vocación de continuidad. «Como es el primero vamos a ir viendo, no lo queríamos poner muy difícil, pero ya al que viene igual podemos ir incrementado la dificultad hasta el de 62.000 piezas que vamos a ir peleando año a año», propone Santamaría. Un incremento de dificultad que lleva aparejada una mayor logística. Este primer reto ya tiene unas grandes dimensiones. Cuando se unan las creaciones de las nueve mesas habrá una pieza de tres metros de largo por 1,60 metros de ancho. El de 62.000 requiere un mayor espacio porque ya son ocho metros de largo.

El cuadro resultante se donará para que pueda colgar de las paredes de alguna organización o institución pública. El resto está abierto a todo el público, se va inscribiendo y se le asigna una mesa. «Cuantos más seamos mejor porque así podemos ir haciendo turnos hasta terminar», remarcan los organizadores. Durante los concursos de puzles organizados a nivel interno se han sumado en torno a 36 parejas. Esperan crecer en esta primera cita para todo el público y en abierto.

A lo que no temen en la Hermandad de Peñas es a la lluvia. Esperan que para el sábado por la mañana no caiga la lluvia o si lo hace, como pasó en el concurso de Masterchef del fin de semana pasado, sea una vez que terminen. El reto del Puzle de 13.500 piezas es una de las nuevas actuaciones enmaradas en el convenio entre la Federación y el Ayuntamiento de Burgos. El consistorio también aportarán todos los elementos de logística que demande la organización.