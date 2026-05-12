Burgos da pasos para recuperar el sello de Ciudad Amiga de la Infancia

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Gerencia de Servicios Sociales trabaja para que Burgos recupere el sello de Ciudad Amiga de la Infancia. Se ha acelerado la puesta en marcha del Comité Interáreas. Es uno de los dos requisitos de siete que Burgos no cumplía y por el que Unicef retiró el título a la ciudad. «Se trata de una entidad que estaba en camino de ser creada porque era una parte de los requisitos que se pedía, estaba en vías de desarrollo», explicó la concejal de Servicios Sociales, Mila del Campo.

De esta manera, el organismo, cuyo desarrollo se acordó en pleno tras ajustar la idea de grupo de trabajo del PSOE a la comisión intercentros planteada por el equipo de Gobierno, servirá como espacio de generación de cuestiones vinculadas a la juventud y la infancia. Se plantea que integre a representantes que trabajan con estos colectivos y también a otras áreas que trabajan con juventud e infancia como las concejalías de educación o deportes junto con la de Servicios Sociales.

De este organismo, que se desarrolla en paralelo a otras comisiones intercentros que se han desarrollado en este mandato para abordar otras cuestiones como adicciones o pinturas vandálicas. Sobre su puesta en marcha, Del Campo ha avanzado que «todavía no se han delimitado los miembros de la comisión pero sí hemos empezado a hacer un reglamento y un protocolo de actuación que hay que validar jurídicamente y, a partir de ahí, se delimitarán los miembros de la comisión».

Es un trámite que no tiene plazo marcado puesto que la solicitud de recuperar el título de Ciudad Amiga de la Infancia no tiene una fecha límite para cumplir con los requisitos pendientes de desarrollar. Además de la creación del comité intercentros, se retiró el título por la falta de periodicidad de las reuniones del órgano de participación infantil.

Reglamento único para los Centros Cívicos

Por otro lado, en el consejo de la Gerencia de Servicios Sociales se aprobó el reglamento único de funcionamiento de los centros cívicos de Burgos. Se han logrado cinco votos a favor y la abstención del PSOE por estar en desacuerdo con la eliminación de un órgano de uno de los cívicos que «hemos considerado que no era necesario puesto que nunca se había puesto en funcionamiento y lo que pretendía ya se estaba haciendo», puntualizó Mila del Campo.

De esta manera, los cívicos tendrán todos el mismo reglamento porque hasta ahora cada uno tenía el suyo. «Lo que hemos hecho ha sido homogeneizar el reglamento de funcionamiento de todos los centros cívicos en uno para modernizar y unificar los criterios», añadió la concejal de Servicios Sociales.

Por otro lado, se han aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones destinadas a programas de Promoción de la Igualdad de Género, de prevención de la Violencia de Género y de promoción de la mujer para 2026. Se destinarán a este fin 50.000 euros. También se ha aprobado la convocatoria de subvenciones a entidades que desarrollan iniciativas en favor de la inclusión social de personas en riesgo de exclusión por valor de 50.000 euros. «Tiene la misma cuantía que el año pasado, también son en régimen de concurrencia competitiva y se han planteado cambios de carácter técnicos para que no quede subvención con dinero para poder repartir y que se agote el 100% de la partida», añadió Mila del Campo.

La que se ha retirado es la convocatoria relativa a programas integrales en materia de inmigración. «Hemos decidido retirarlas por cortesía, porque siempre se ha tenido en cuenta a las entidades del Consejo Sectorial y, a petición del PSOE, se han retirado porque se ha convocado un consejo en mayo aunque entendemos que las cuestiones que se han modificado en las bases ya se plantearon en el consejo sectorial anterior de diciembre y no esperamos que vaya a haber grandes aportaciones», concluyó.