Alejandro López, responsable de la Unidad de Toxiciología del Servicio de Urgencias del HUBU que ha atendido un centenar de mordedura de víboras desde 2018.©Tomas Alonso

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Con el calor llegan los primeros avistamientos de víboras. En la provincia de Burgos reptan las tres variedades presentes en la península ibérica. Estas tres especies son la conocida como víbora hocicuda, (Vípera latastei), la subespecie Seoane o Cantábrica (Vípera seoani) o la víbora áspid (Vípera aspis). Y pasean por entornos urbanos como Fuentes Blancas, salen a la luz mientras un vecino pasea o trabaja en el huerto o en la tierra. Por eso el encontronazo parece inevitable.

El responsable de la Unidad de Toxicología del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Alejandro López, tras revisar, analizar y monitorear más de un centenar de mordeduras, tiene un consejo claro para todos los ciudadanos que se tope con una víbora. «¿Qué hacer si se encuentran una víbora en el camino? Pues lo primero es no cogerla, no intentar matarla, que la dejen ir», explica.

El 90% de los casos que han revisado desde el año 2018 en el HUBU tienen la lesión en la mano. «La víbora sólo muerde porque se siente atacada, entonces si cuando se encuentran una la dejan ir y se resisten a la tentación de cogerla o querer matarla, que no se debe porque están protegidas, se va a marchar porque es un animal defensivo», asegura.

Si no lo has podido evitar, y la víbora te ha hincado los dientes esto es lo que debes hacer según el experto del HUBU:

1.- Libera la zona de la mordedura

Si te ha mordido una víbora lo primero que tienes que hacer es liberar cualquier presión en la zona. Hay que quitar cualquier material comprensor como anillos, pulseras o relojes. «Si la serpiente ha inoculado veneno la zona se hinchará, conviene que se libere cuanto antes», explica.

2.- Revisión médica obligatoria

Si dudas si lo que te ha mordido es una víbora o una serpiente. Si duele o no duele. No importa. Acude al centro de salud más cercano. ««Tienen que venir porque tenemos que ver si se ha inoculado veneno o no, si es necesario antídoto o no y ver la evolución de la lesión además de hacer un control del dolor», señalan.

3.- ¿Puedo esperar a la revisión médica?

No. Lo mejor es que haya una revisión médica inmediata. Lo más rápido posible porque las primeras cinco horas después del accidente ofídico son clave para ver la evolución de las lesiones. Van desde un hematoma hasta una necrosis de tejido que no se podrá recuperar si esperan demasiado. «Tienen que venir porque tenemos que ver la evolución y hacer un control del dolor», señalan.

No se sabe a ciencia cierta la evolución de la mordedura, si se ha inoculado veneno o cuanto y la evolución de hematoma y la necrosis. «Es necesario que sea visto por un médico sí o sí, que vengan a Urgencias del Hubu directamente o a su hospital comarcal o centro de salud desde donde se nos comunica y se valora posible derivación», explica López. Tras la mordedura arranca una cuenta atrás de cinco horas para minimizar el impacto del daño que pueda causar el veneno. Retrasar la atención puede generar complicaciones. «Algunos llegan muy justitos, en helicóptero por decidido esperar porque la mordedura como tal no es tan grave pero el dolor cuando hay veneno es muy intenso», asegura este experto.

4.- Lo que no puedes hacer si te muerde una víbora es...

Seguir los consejos que hayas visto en programas de telerealidad y supervivencia o las creencias populares. Como las fake news no son fiables pero, además, pones en juego tu salud. Es contraproducente para la evolución de la lesión provocar una herida o corte para eliminar la sustancia inoculada por la víbora. Tampoco sirve quemar la zona donde se ha producido la mordedura y, mucho menos, chupar el veneno. También está prohibido realizar un torniquete para tratar de frenar la expansión del veneno. «Eso es lo peor que se puede hacer porque aumenta la necrosis y se pierde tejido», señala López.

5.- Si te has encontrado una víbora en una zona de tránsito, se cívico y avisa

Cuando una persona encuentra un animal de este tipo, especialmente si es en una zona natural altamente transitada, es necesario avisar. Recomiendan si se encuentran una víbora avisar al 112 que activa un chat de gestión del incidente que implica a los servicios competentes, en este caso el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos y Bomberos que se encarga de coordinar las intervenciones en el resto de la provincia.