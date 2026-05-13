Burgos, Aranda y Miranda acaparan casi todo el turismo extranjero de la provincia

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Pese a los buenos datos que habitualmente ofrece el turismo rural en la provincia, la captación de visitantes extranjeros continúa siendo una asignatura pendiente. De hecho, la mayoría de los viajeros foráneos se decantan por los tres principales núcleos urbanos (Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro), hasta el punto de concentrar el 71% del flujo total durante el pasado mes de marzo. Justo al cierre de un trimestre que se saldó con un tímido repunte del 1,2% respecto al mismo periodo en 2025.

Gracias a la medición del turismo mediante la geolocalización de teléfonos móviles, el Instituto Nacional de Estadística (INE) brinda una serie de datos bastante esclarecedores para analizar la procedencia de los turistas de origen extranjero. De esta forma, se constata la presencia de al menos 36.126 viajeros de diferentes países en tierras burgalesas.

Durante marzo, último mes de referencia, la provincia acogió a 13.336 visitantes. La mayoría de Francia, como suele ser habitual, con más de 4.000 turistas. Por detrás, Portugal e Italia aportaron 2.938 y 1.339 viajeros, respectivamente, mientras Reino Unido y Alemania se situaban a la zaga con 825 y 500.

Está claro que las condiciones meteorológicas influyen, más si cabe en una provincia tan gélida como la de Burgos durante el invierno. No es de extrañar, por lo tanto, que marzo siempre sea el mejor mes, en términos de impacto turístico, en el primer trimestre de cada ejercicio. No en vano, la comparativa interanual refleja una caída superior al 10%.

Febrero, en cambio, fue mejor de lo esperado. 11.925 visitantes frente a los 10.865 del año anterior. Por contra, enero se cerró con un descenso del 5,5% al pasar de 11.508 a 10.865 turistas de fuera de España.

Por una cuestión lógica de población, visibilidad externa y acumulación de patrimonio, Burgos acapara la mayor parte del turismo. En marzo, sin ir más lejos, la capital recibió prácticamente a la mitad de los turistas foráneos que pasaron por la provincia. Un año antes, la cifra ascendía a 7.829, lo que supondría una disminución del 17,4%. Mientras tanto, Aranda y Miranda afrontaron el mes de transición del invierno a la primavera con sendos registros, siempre en función de los sistemas de geolocalización, de 1.603 y 1.390 visitantes.

El factor cercanía influye y es notorio que Francia siempre aporta una enorme cantidad de turistas, ya sea en las tres ciudades de la provincia como en cualquier otro enclave del medio rural. La tendencia, salvo excepciones muy puntuales, se mantiene inalterable. Así las cosas, el primer trimestre de 2026 trajo consigo la llegada de 10.342 personas procedentes del país vecino.

En segundo lugar, también por aquello de la proximidad geográfica, se encuentra Portugal con un total de 8.206 viajeros en estos tres meses de referencia. No en vano, cabe reseñar que los lusos fueron mayoría en marzo: 3.023 turistas frente a los 2.989 de origen francés.

Mayor es la distancia con Italia, si bien es cierto que la afinidad de la cultura mediterránea pesa mucho, tanto en Burgos como en el resto del país. Sea como fuere, el sistema de medición del INE basado en la geolocalización contabiliza 3.158 viajeros.

Tomando como referencia las cifras anteriormente citadas, se puede concluir que seis de cada diez visitantes foráneos proceden de estos tres países. Bastante por detrás, se sitúan -generalmente en este orden, aunque con variaciones puntuales dependiendo del mes- Alemania, Reino Unido, Andorra, Marruecos y Bélgica. También, aunque en menor medida, existe cierto flujo de turistas que viajan desde República Checa, Hungría, Estados Unidos o Países Bajos.

Resulta llamativo el caso de Bélgica, que hasta hace no mucho era uno de los países que mayor volumen de visitantes aportaba junto con Francia, Alemania y Portugal. De igual manera, este año parece haberse desinflado la cuota de viajeros oriundos de Suecia, Polonia o Suiza.

Fuera de la capital, Aranda y Miranda, la última estadística del INE solo recoge datos de los municipios más poblados. Así las cosas, Medina de Pomar lidera el ranking de marzo en clave rural con 333 viajeros, seguido de Briviesca (247), Belorado (232) y Valle de Mena (261).