Vox Burgos tacha de «nefasta» la gestión deportiva y critica el cierre de San Amaro en verano

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«El Ayuntamiento de Burgos va cuesta abajo y sin frenos en materia deportiva». Así lo aseguró el portavoz del grupo municipal Vox, Fernando Martínez-Acitores, quien calificó la gestión del Partido Popular como «nefasta» en el área de Deportes. «A pesar de que la ciudad goza de un excelente ambiente deportivo y grandes clubes», tal y como aseveró el edil, «el equipo de Gobierno está llevando al área a una crisis profunda por falta de planificación y respeto a los ciudadanos».

Martínez- Acitores puso el foco en las piscinas de verano de San Amaro. «Es incomprensible que hayan decidido empezar con las obras ahora, a solo un mes de su apertura. Dejarán a los burgaleses sin servicio durante todo el verano», criticó el edil, quien apuntó que «la urgencia por empezar estas obras parece derivar de una inspección de la Junta de Castilla y León, que confirmó que las instalaciones no cumplían con la legalidad vigente».

«Esto agrava la situación aún más porque no solo no se estaban cumpliendo las medidas legales correspondientes, sino que se decide empezar las obras justo cuando se necesita la instalación», lamentó, al tiempo que animó al equipo de Gobierno a «retomarlas y una vez finalice la campaña estival».

En este sentido, la también concejal de Vox, Carolina Mínguez, explicó que, tras preguntar a la concejal de Deportes Carolina Álvarez por esta cuestión, la popular aseguró que «las piscinas van más rápido de lo esperado», pero que «no quiso poner fecha a la finalización de los trabajos».

Respecto a la ampliación del estadio municipal de El Plantío, Martínez-Acitores mostró su sorpresa ante la actitud del equipo de Gobierno. Vox critica que «ni la alcaldesa ni el responsable del área de Urbanismo nos han informado a la oposición sobre los requerimientos técnicos del proyecto realizados por la Junta de Castilla y León». «Nos inquieta que no se nos informe. No se entiende por qué ocultan estos detalles si realmente son partidarios de seguir con la ampliación», cuestionó.

Abandono instalaciones

El portavoz también ha hecho un repaso al estado de otros espacios municipales, denunciando la presencia de goteras no solo en Lavaderos, sino también en los polideportivos de San Pedro y San Felices. «Está lloviendo dentro del polideportivo y así lo estamos viendo en los vídeos grabados por los padres de los propios usuarios».

Finalmente, Martínez-Acitores exigió al Partido Popular «previsión, claridad y respeto» para los burgaleses, asegurando que «la ciudad no puede permitirse seguir perdiendo calidad en sus instalaciones deportivas por una gestión improvisada que ignora los plazos y las necesidades reales de los vecinos».