Burgos reutilizará las plantas de la Feria de las Flores en parques, glorietas y residencias de mayores

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las flores, plantas y árboles que adornarán la ciudad con motivo de la Fiesta de las Flores, cuyos preparativos ya son visibles en los distintos escenarios elegidos, tendrán una segunda vida. Después del domingo, el Ayuntamiento de Burgos las trasladará a distintas ubicaciones ya elegidas como parques y rotondas para que sigan aportando su colorido a los jardines de la ciudad, así como a las 39 residencias de ancianos.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, detalló el destino que se dará a todas aquellas plantas que se puedan reutilizar después de formar parte del programa que se desarrollará entre el 15 y el 17 de mayo con la temática que vertebrará este evento 'Jardines del mundo'.

Los cinco olivos instalados en la Plaza Mayor, ejemplares procedentes de Jaén con entre 50 y 70 años de antigüedad, serán trasladados posteriormente al parque Juan Pablo II "para darle un carácter más mediterráneo" a la zona. Además, diferentes conjuntos de arbustos y plantas ornamentales se repartirán entre la rotonda Miguel Ángel Blanco, que lucirá como un jardín inglés; el parterre de San Lesmes, la zona de la Real y Antigua y la glorieta de las Víctimas del Terrorismo, en la zona sur.

La alcaldesa avanzó también que 150 orquídeas utilizadas en la decoración de la zona de la Catedral serán entregadas a las 39 residencias de mayores acreditadas de la ciudad, en colaboración con la Junta de Castilla y León, con el objetivo de que las personas que no puedan acudir a la feria "también puedan disfrutar" de esta iniciativa floral. "Muchos usuarios de estas residencias no van a poder a salir a ver la fiesta y lo que vamos a intentar es llevarles esa muestra de los jardines del mundo a estos centros", indicó.

Durante su intervención, Ayala pidió a los burgaleses que respeten las instalaciones florales y eviten llevarse plantas o elementos decorativos antes del desmontaje. La regidora destacó además la participación de 70 profesionales y más de 30 voluntarios en el montaje de los espacios temáticos repartidos por la ciudad. Por último, comentó otra de las novedades previstas en esta edición y es que el sábado, 16 de mayo, a las 12.00 horas en el jardín portugués de la Plaza Mayor hay prevista una performance.

La XIII Fiesta de las Flores decorará espacios como la Plaza Mayor, el Arco de Santa María y el puente que desemboca en él, la fachada del Ayuntamiento, la Diputación, la Catedral o la plaza del Rey San Fernando, además de mantener la apuesta iniciada el pasado año por Gamonal, salto que es «bueno para la ciudad».

La Asociación de Floristas de Burgos (Flojabur), impulsora de esta iniciativa, cuenta con cerca de un centenar de personas, entre 70 floristas y 30 voluntarios, junto a escuelas y asociaciones llegadas desde distintos puntos de España, para poner en marcha el programa de este año dedicado a los ‘Jardines del Mundo’. Además del jardín portugués que protagoniza la Plaza Mayor, en la fachada del Ayuntamiento de Burgos lucirá el jardín español, como indicó uno de los responsables del colectivo, David Ruiz. La aportación municipal alcanza los 140.000 euros.