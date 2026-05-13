El avance del deterioro de Progreso 14 obliga a ampliar el perímetro de seguridad

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El edificio abandonado de la calle Progreso 14, con un evidente estado de deterioro, ha obligado a ampliar el perímetro de seguridad con la colocación de cerramiento que condicionará la circulación de peatones por el entorno.

El Ayuntamiento de Burgos ha acordado nuevas medidas de seguridad en torno al edificio ante el riesgo que presenta el inmueble tras la caída a la vía pública de distintos elementos, entre ellos cristales y partes de la fachada y la cornisa.

La decisión se adopta después de la visita de control realizada la pasada semana por técnicos del Servicio de Licencias, acompañados por una dotación y el jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

Durante la inspección se constató un empeoramiento en el estado de conservación del edificio, lo que ha obligado al Ayuntamiento a actuar de manera inmediata para preservar la seguridad de los peatones y minimizar cualquier riesgo en la vía pública.

Como primera medida, el Consistorio ha procedido a ampliar el vallado de protección a la totalidad del tramo de calle que ocupa este inmueble, restringiendo el paso por la zona más próxima a la fachada.

Asimismo, se ha previsto el desvío del tránsito peatonal mediante un itinerario alternativo mientras avanzan los procedimientos administrativos vinculados al edificio.

El nuevo vallado ya ha sido ejecutado y la señalización del recorrido alternativo se llevará a cabo en cuanto las condiciones meteorológicas permitan completar estos trabajos, ya que las lluvias registradas durante los últimos días han impedido su realización.

El nuevo itinerario desviará el paso de peatones aproximadamente tres metros hacia la izquierda para facilitar el tránsito seguro de las personas que cruzan la calle Progreso.

El Ayuntamiento recuerda además que este inmueble es uno de los cuatro edificios de la ciudad que cuentan actualmente con expediente de ruina. En este sentido, el Consistorio ha venido requiriendo de forma reiterada a los propietarios la adopción de las actuaciones necesarias para garantizar la conservación y mantenimiento de esos edificios, así como el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas por los servicios técnicos municipales.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que la responsabilidad del mantenimiento y conservación de los inmuebles corresponde a sus propietarios, mientras que la administración municipal continuará actuando con todas las herramientas legales y técnicas a su alcance para garantizar la seguridad ciudadana y velar por el cumplimiento de la normativa urbanística vigente.