De la industria de la lana a la IA. Las empresas se diversifican y buscan nuevos perfiles
La Feria de Empleo de la UBU se presenta en dos plantas, con más de 120 empresas que ofertan 1.500 puestos de trabajo. «Nuestra oportunidad es darle trabajo a la gente y que se desarrolle nuestra sociedad».
Más empresas que nunca, más ofertas de trabajo y de lo más variado. La XXIV Feria de Empleo de la Universidad de Burgos (UBU) se expandió este año más allá de la tercera planta del Fórum con empresas de todo tipo con ofertas diversas. «Burgos está creciendo, necesita personas que trabajen, que desarrollen sus proyectos de vida y para eso está la Universidad, que es formación, es investigación, es transferencia pero es mucho más y nuestro trabajo es dar oportunidades a la gente para que nuestra sociedad se desarrolle», señaló el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García.
120 empresas, un 30% más que en la anterior edición, han desplegado sobre sus stands de recursos humanos un total de 1.500 ofertas de trabajo. El año pasado se suscribieron 1.000 contratos, que esperan superar este año porque en Burgos hay trabajo. «Necesitamos trabajadores, necesitamos que las personas que se forman en la Universidad de Burgos y también en la Formación Profesional se queden aquí, tenemos escasez muy importante de mano de obra y les animamos que apuesten por Burgos y el talento que se forma en la universidad se quede aquí», resumió el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, FAE, Ignacio San Millán.
Junto a ellos la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien remarcó que «aquí hay oportunidades, pero es que hay que conocerlas y buscarlas y en esta feria se facilita ese contacto para que nuestros jóvenes se queden». Entre esos jóvenes Teodoro y Noelía. Son estudiantes del primer curso del Grado de Diseño de Videojuegos que vienen para «conocer las empresas, ver un poco lo que se ofrecer porque acabamos de empezar la carrera y no sabemos muy bien qué empresas hay y que es lo que se demanda y si encontramos un trabajo para compaginar, mejor».
Así ha sido la Feria de Empleo de la UBU
Muchos acudían currículum en mano en busca de una vida mejor. Es el caso de Yaiso. Lleva cinco meses en Burgos. A sus 19 años dejó Venezuela para buscar una oportunidad en España. Ha recalado en Burgos. Y tiene las ideas muy claras. «Estoy buscando trabajo primero de almacén, producción para poder empezar a trabajar pero luego mi idea es estudiar para prosperar, me han dicho una FP», comentaba.
Así ha sido la Feria de Empleo de la UBU
Con el título logrado y esperando una oportunidad en el ámbito de la educación en el que se formó sea cerca a la Feria de Empleo para acceder al mercado laboral. «Soy de Palencia y ahora vivo en Burgos. Terminé de estudiar, magisterio, no hay mucha oferta para docentes pero espero a ver que aquí o arriba poder tener suerte», explica Elena. Entre las empresas, ofertas muy variadas, las industriales de siempre, entidades bancarias, firmas comerciales pero también oportunidades singulares. Coinciden en unos perfiles genéricos con el objetivo de adaptar mediante formación a sus necesidades específicas.