Burgos busca trabajadores. Estos son los perfiles que se buscarán en el futuro

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El mercado laboral en Burgos se mueve entre la demanda de perfiles y puestos para el que las empresas no encuentran candidatos. Es una queja recurrente que la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, FAE, dejó claro en la última Feria de Formación Profesional. Al mismo tiempo 13.215 burgaleses están inscritos como demandantes de empleo. El desajuste del mercado laboral lastra la competitividad de las empresas y complica el día a día de las familias donde el paro se asienta para quedarse por una larga temporada.

Pero ¿cuáles son los perfiles más demandados? ¿qué es necesario para cubrirlos? El mercado laboral en los próximos diez años en la provincia estará marcado por la transformación de la industria, con un peso revelador en la actividad económica burgalesa, la evolución de los servicios de hostelería , la atención sociosanitaria y afrontar el denominado ‘empleo de reposición’ ante la jubilación del baby boom.

Ahora mismo, la provincia de Burgos aglutina 545 ofertas de trabajo donde 51 se refieren a enfermeros no especializados, 48 a médicos de familia, 33 a trabajadores de cuidados personales a domicilio y 31 de terapeutas ocupacionales. A nivel general Burgos necesita perfiles industriales, operarios y de servicios básicos de baja o media cualificación.

A largo plazo, los sectores con mejores perspectivas profesionales y con una actividad en expasión serán los servicios técnicos centrados en arquitectura, ingeniería y consultoría informática. Otra actividad económica en alza será la hostelería especialmente pensando en alojamiento y restauración. En este ámbito la demanda se centrará especialmente en cocineros y camareros. En bienestar social el futuro pasa por los servicios sociales sin alojamiento y educación y por el ámbito sanitario. No se puede olvidar el sector industrial con especial enfoque en reparación e instalación de maquinaria y equipo.

Es clave el peso de la industria. Es el sector que genera el 28% de la ocupación en la provincia de Burgos. Muy por encima del peso que tiene a nivel nacional, el 13,5% de los contratos son de este sector. De ahí que los perfiles técnicos industriales seguirán siendo el motor del empleo provincial.

¿Qué trabajos no se cubren por falta de personal cualificado?

En cuanto a profesiones con déficit de candidatos el informe del Mercado del Trabajo de la provincia de Burgos refleja que son necesarios oficios especializados (soldadores, oxicortadores, montadores de estructuras metálicas, electricistas y albañiles), mecánica (mecánicos-ajustadores de vehículos de motor y maquinaria agrícola e industrial), logística con el perfil estrella de conductores de camión, energía con la demanda de técnicos instaladores de sistemas de producción de energía, y el ámbito de la salud donde se complica cubrir los perfiles de médico de familia, fisioterapeuta y auxiliares de enfermería.

¿Por qué no se cubren estos puestos? La falta de candidatos es la causa principal. Aunque en mecánicos y ajustadores de vehículos de motor no se cubren puestos por falta de experiencia, la ausencia de competencias técnicas personales o el idioma. La ausencia de experiencia y competencias técnicas no permite encontrar albañiles. La crisis del ladrillo frenó durante una década la formación de aprendices y ahora no es un perfil profesional atractivo para las nuevas generaciones.

Éste está entre los tres perfiles que no se cubren porque no convencen las condiciones laborales por parte de los posibles candidatos por las condiciones laborales. Junto a albañiles están camioneros y fisioterapeutas. El único perfil en el que el único factor para no cubrir puestos es la falta de personal cualificado es el de operador de grúas, montacargas y maquinaria de movimiento de materiales.

¿Dónde hay más trabajadores que ofertas de trabajo?

En el extremo opuesto están los perfiles mas genéricos o administrativos donde se concentra la mayor competencia por un empleo. Así, hay más trabajadores que puestos de trabajo en ámbitos como el de empleados administrativos, peones de obras públicas, reponedores, trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines, recepcionistas y conserjes de oficios.

Los que registran un mayor número de contratos, marcados principalmente por la temporalidad, son precisamente servicios de restauración con camareros y cocineros a la cabeza. También lideraron el número de contratos en el año 2025 el sector del comercio con dependientes, limpiadores, peones de transporte y repartidores. El gran motor de la contratación, también el atemporal, es el de peón de industria manufacturera dado el peso de las plantas industriales en la provincia.

El índice de rotación de los contratos en Burgos es de 2,04 por persona y la consecuencia es que seis de cada diez acuerdos laborales se realizan con personas que tienen estudios inferiores a Bachillerato. La estabilidad se logra con mayor formación. De esta manera, los perfiles universitarios protagonizan un menor número de contratos. La estabilidad en estos perfiles es mucho mayor. Los contratos son a largo plazo y solo uno de cada diez parados tiene una cualificación de nivel universitario. Eso sí no todas las carreras tienen el mismo nivel de empleabilidad. Lo lideran ingenieria, arquitectura y medicina de cara 2026.

Falta de perfiles técnicos

El gran cuello de botella está en la falta de candidatos cualificados de Formación Profesional. En periodo de prematrícula es conveniente saber que se necesitan trabajadores formados en mecánica, soldadura o electricidad. Los oficios también serán clave en el futuro ya que muchos de los que los desempeñan están cerca de la edad de jubilación. Perfiles que no están entre las preferencias prioritarias para los jóvenes.

El mercado laboral en Burgos se aferra al sector industrial cuyo número de ocupados creció en el último trimestre de 2025 en un 17%. Este sector, clave en la economía burgalesa, afronta cambios a futuro. Ahora mismo es la industria de alimentación la que mas afiliados tiene, la fabricación de productos metálicos y alimentación es la que más centros de cotización registra y los más estables son la fabricación de bebidas y bienes de equipo. Pero los que más han crecido en los últimos diez años son los centros fabriles de química, tecnología y mantenimiento.

En el último trimestre del año cayó la contratación en construcción. Una época poco proclive para la edificación pero es precisamente este tipo de empresas las más numerosas. En cambio la ingeniería civil se muestra más sensible a los cambios en los ciclos económicos.

También bajó la creación de empleo al finalizar el ejercicio pasado en servicios. Con todo es la actividad económica más amplia y diversificada que muestra un crecimiento sostenido en educación, salud y servicios residenciales. Según el informe se muestra estable en comercio y transporte, pero los sectores expuestos a la digitalización y los cambios de consumo podrían no superar la transición hacia el modelo económico del futuro.

La IA define el Mercado del Trabajo de Burgos en 2027

Las perspectivas de cara a 2027 es que el número de parados se sitúe en 11.799 personas con un ritmo de reducción de desempleo de 2.575 al año. El Observatorio realiza esta predicción en función de un modelo de inteligencia artificial denominado NeuralProphet con base en la series históricas de afiliaciones a la seguridad social, flujos laborales y datos de contratos. Según esta predicción, el paro bajará en la provincia un 26% de cara a 2028.

Con este mismo sistema de inteligencia artificial se determina que las afiliaciones a la Seguridad Social en Burgos crecerán a un ritmo de 2.200 al año hasta 2027 en el que se alcanzaran 161.428 afiliados, un 9% más que en 2022. En cuanto al número de contratos se prevé que en Burgos se firmarán menos. Se contratará un 8,55% menos en 2028 que lo que se hizo en 2025. Si el año pasado se firmaron 105.410 relaciones laborales, en 2028 serán 96.393 por la destrucción de contratos temporales.